Gülşen'den 10 ay hapis cezası açıklaması

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla hakkında verilen 10 aylık hapis cezasına ilişkin Instagram hesabından açıklama yayınladı.

Gülşen'den 10 ay hapis cezası açıklaması

İstanbul Ataşehir’de 30 Nisan 2022’de verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek yargılanan şarkıcı Çolakoğlu hakkındaki karar dün açıklandı.

Savcının, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep ettiği Çolakoğlu’na 10 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı, dolayısıyla sanatçı cezaevine girmeyecek.

Gülşen, hapis cezası haberlerinin ardından avukatı Altın Mimir'in açıklamasını Instagram hesabından yayınladı.

İşte Gülşen adına avukatının açıklaması:

Gülşen'den 10 ay hapis cezası açıklaması - 1
Gülşen'den 10 ay hapis cezası açıklaması - 2
Gülşen hakkında karar açıklandı

Gülşen hakkında karar açıklandı

Haberi Görüntüle

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...