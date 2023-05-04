Gülşen'den 10 ay hapis cezası açıklaması

İstanbul Ataşehir’de 30 Nisan 2022’de verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek yargılanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkındaki karar dün açıklandı.



Savcının, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep ettiği Çolakoğlu’na 10 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı, dolayısıyla sanatçı cezaevine girmeyecek.



Gülşen, hapis cezası haberlerinin ardından avukatı Altın Mimir'in açıklamasını Instagram hesabından yayınladı.

İşte Gülşen adına avukatının açıklaması: