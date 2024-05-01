Kirli Sepeti'nde final tarihi belli oldu: Kirli Sepeti ne zaman final yapacak?

Başrollerinde Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un bulunduğu yeni dizi "Kirli Sepeti" dizisinin final tarihi belli oldu.

KİRLİ SEPETİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği dizinin yeni bir değişiklik olmazsa 19 Mayıs’ta ekrana gelecek olan 31. bölümünde ekrana veda etmesi planlanıyor.

KİRLİ SEPETİ KONUSU



İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini anlatıyor Kirli Sepeti...