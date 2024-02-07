Kite Kalesi nerede, hangi ilde? Kite Kalesi'nin fethiyle ilgili bilgiler

Kite Kalesi, Osmanlı kroniklerindeki yerini, Dimbos savaşı ile almıştır. Bursa’nın batı kısmında yer alan kalenin bulunduğu alanda, kaleye ait olduğu düşünülen kalıntılar mevcuttur. Kalıntıların olduğu alan sit alanı ilan edilmiş ve korumaya alınmıştır. İlerde yapılacak olan kazı çalışmasıyla kalenin detayları gün yüzüne çıkacaktır.

KİTE KALESİ'NİN FETHİYLE İLGİLİ BİLGİLER

Kite ile ilgili tarihsel bilgiler, Dimbos Savaşı öncesi, Osman Gazi’ye karşı bölge tekfurlarının yaptığı ittifakta, Kite tekfurunun da yer aldığı yönündedir.



İttifak, 1303 yılında Osman Gazi ile savaşa girmiş ve kaybetmiştir. Osman Gazi, Kite tekfurunun peşinden gitmiş ve onu Uluabat’a kadar takip etmiştir. Uluabat Kalesi’ne sığınan Kite tekfurunu teslim alan Osman Gazi, tekfuru kite kalesinin önünde idam etmiş ve Kite Kalesi’ni Osmanlı mülkü yapmıştır.