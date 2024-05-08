Sarayın kapıları Prens Harry'ye kapalı! Kral Charles oğluyla görüşmedi

Prens Harry, yaralı gaziler için düzenlenen Invictus Oyunları'nın 10. yıldönümünü kutlamak üzere Londra'ya gitti. Ancak uzun süredir görüşmediği babası Kral Charles ile bir görüşme planlanmadı.



Prens Harry'nin 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmasından bu yana İngiltere'ye yaptığı tüm gezilerde olduğu gibi, Londra'ya yaptığı üç günlük ziyaret, ailesiyle uzlaşma konusunda yeni bir spekülasyon dalgasına yol açtı.



Şubat ayında Harry, kanser olduğu açıklandıktan sonra babasını kısa süreliğine görmek üzere Kaliforniya'dan yola çıktığında, dört yıllık husumet ve hesaplaşmaya olası bir son verebileceği düşünülüyordu.



Ancak sarayın kapıları bu kez ona sıkı sıkıya kapalı görünüyor.

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KRAL'IN YOĞUN PROGRAMI ENGEL OLDU



Prens Harry'nin sözcüsü yaptığı açıklamada “Kral Charles'ın yoğun programı nedeniyle bu hafta bir görüşmenin mümkün olamayacağını” söyledi.



Sözcü açıklamada, “Dük elbette babasının programını ve diğer çeşitli önceliklerini anlıyor ve onu yakında görmeyi umuyor” ifadelerini kullandı.



Kral'ın programı, kanser nedeniyle kemoterapi gördüğü için son aylarda normale göre daha az doluydu.



Ancak doktorların tedavinin ilerleyişinden “çok cesaretlendiklerini” ve resmi kamu görevlerine geri dönmesine izin verdiklerini söylemesinin ardından Kral'ın programı yeniden dolmaya başladı.



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"GÖRÜŞMEME KARARI BİLİNÇLİ ALINDI"



Kral Charles Buckingham Sarayı'nda Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka ile bir araya gelirken, Prens Harry de Invictus Oyunları ile ilgili bir törene katıldı.



Yorumcular Buckingham Sarayı'nın, Harry'nin törene katıldığı alandan beş kilometre uzakta olduğuna dikkat çekti.



Bu nedenle, kısa bir süre için bile olsa bir araya gelmemelerini, Charles'ın büyük oğlu ve varisi Prens William'ı Harry'nin eski alayının başına albay olarak atayacağını açıklamasıyla birleşen bir küçümseme olarak yorumladılar.



Eski ordu yüzbaşısı Harry, Afganistan'da Ordu Hava Birlikleri'nde helikopter pilotu olarak görev yapmış ve daha sonra hedefleri ortadan kaldırmayı bir tahtadan “satranç taşlarını” kaldırmak olarak tanımlamıştı.



Prens Harry'nin William ile de görüşmesi planlanmıyor.



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KRALİYET AİLESİNİN İSTENMEYEN ÇOCUĞU



William'ın eşi Catherine de kanser tedavisi görüyor ve geçen yılın aralık ayından bu yana kamuoyunun karşısına çıkmadı.



Bir zamanlar yakın olan kardeşlerin, Harry'nin art arda verdiği kışkırtıcı röportajlar, TV belgeselleri ve otobiyografisinde kraliyet hayatına yönelik eleştirileri nedeniyle artık konuşmadıkları bildiriliyor.



39 yaşındaki Harry, İngiliz medyası tarafından Charles'tan sonra kral olacak 41 yaşındaki William'ın sorumluluklarından hiçbirine sahip olmayan bir “parti prensi” olarak nitelendiriliyordu.



Amerikalı eski bir oyuncu olan Meghan ile evlenip kraliyet hayatını bıraktığından beri, İngiltere'de sürekli büyüyen bir tepkiyle karşı karşıya kaldı.