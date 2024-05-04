Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? (Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu)

Eğlenceli konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin beğenisini toplayan Kolonya Cumhuriyeti 2017 yılında vizyona girmişti.

Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Mahir İpek, Uğur Bilgin, Ersin Korkut ve Gülhan Tekin'in başrollerini paylaştığı filmin çekimleri Muğla’nın Dalaman, Akkaya ve Köyceğiz ilçelerinde gerçekleştirilmişti.

KOLONİ CUMHURİYETİ KONUSU

Filmin konusu küçük bir kasabada geçer. Kasabanın belediye başkanlığını olmayacak vaatler sayesinde kazanan Peker Mengen için icraat zamanı gelmiştir. İlk iş, söz verdiği üzere başbakanı oraya getirmek üzere harekete geçer. Ancak başbakana yapılan tantanalı karşılama töreni sırasında beklenmedik olaylar yaşanır ve belde bağımsız bir ülke hâline gelir. Üstelik Amerika ile savaşa girmişlerdir. Amerika beş bin nüfuslu beldeye savaş açar. Peker, eşi Mualla ve danışmanlarıyla birlikte Amerika'yla baş etmeye çalışırken sıfırdan bir ülke kurmanın hiç de kolay olmadığını anlayacaktır.