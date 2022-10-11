Komedi filmi 'Müjdemi İsterim' 18 Kasım'da vizyona giriyor

Yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği; sezonun merak uyandıran yerli komedisi ‘Müjdemi İsterim’ 18 Kasım’da sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.



Ahmet Kural ve Ecem Erkek’in seslendirdiği ‘Sigarası Yaldızlı’ şarkısı ve klibi ile şimdiden büyük ilgi uyandıran ‘Müjdemi İsterim’in afişi de yayınlandı. Filmin eğlenceli hikayesine gönderme yapan afişte başrol oyuncuları Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum yer aldı.



Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın yaptığı, senaryosunu Olcay Onur Kaya’nın kaleme aldığı neşe dolu komedi filmi ‘Müjdemi İsterim’, gelecek sinema sezonunun iddialı yerli yapımlarından biri.