Herkesin mutlaka hayatında olması gereken 10 arkadaş tipi

Herkes, arkadaşlığın mutlu bir hayat için vazgeçilmez olduğunu bilir. Günümüzde arkadaşlığın tanımı değişmiş olsa da herkesin hayatında olması gereken arkadaş tipleri vardı. İşte birkaçı...

Eğlenceli arkadaş

Her insanın hayatında onu güldüren ve günü ne kadar kötü geçerse geçsin iyi hissettiren bir arkadaşı olmalı.

Spor arkadaşı

Bu kişiyle ille de spor yapmak zorunda değilsiniz ama sizi evden çıkarmayı başaran birine mutlaka ihtiyacınız var.

Motive eden arkadaş

Hayallerinizi destekleyen ve sizi her şeyi yapabileceğinize inandıran bir arkadaş mutlaka hayatınızda olmalı.

Tembel arkadaş

Sizi motive eden bir arkadaşın yanı sıra kimi zaman rahatlamayı bilen, acele etmeyen ve anın tadını çıkaran "tembel" arkadaşlara da ihtiyacınız var.



Olgun arkadaş

Bu kişi sizden yaşça büyük olmak zorunda değil ama sizden daha olgun ve bilgin bir arkadaş size zorluklar karşısında rehberlik edebilir.