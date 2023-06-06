Herkesin mutlaka hayatında olması gereken 10 arkadaş tipi

Herkes, arkadaşlığın mutlu bir hayat için vazgeçilmez olduğunu bilir. Günümüzde arkadaşlığın tanımı değişmiş olsa da herkesin hayatında olması gereken arkadaş tipleri vardı. İşte birkaçı...
Eğlenceli arkadaş
Her insanın hayatında onu güldüren ve günü ne kadar kötü geçerse geçsin iyi hissettiren bir arkadaşı olmalı.
Spor arkadaşı
Bu kişiyle ille de spor yapmak zorunda değilsiniz ama sizi evden çıkarmayı başaran birine mutlaka ihtiyacınız var.
Motive eden arkadaş
Hayallerinizi destekleyen ve sizi her şeyi yapabileceğinize inandıran bir arkadaş mutlaka hayatınızda olmalı.
Tembel arkadaş
Sizi motive eden bir arkadaşın yanı sıra kimi zaman rahatlamayı bilen, acele etmeyen ve anın tadını çıkaran "tembel" arkadaşlara da ihtiyacınız var.
Olgun arkadaş
Bu kişi sizden yaşça büyük olmak zorunda değil ama sizden daha olgun ve bilgin bir arkadaş size zorluklar karşısında rehberlik edebilir.
Entelektüel arkadaş
Müzik, resim, sinema veya dans. Sizi sanatın herhangi bir dalıyla tanıştıracak bir arkadaş, vazgeçilmez bir dost olacaktır.
Dünyanın öbür ucundan bir arkadaş
Eskiden yazlıkta yeni biriyle tanışır, mektupla haberleşirdik. Şimdilerde sosyal medya uygulamaları farklı kültürden insanları tanımak için çok iyi bir adres.
Sıkıcı arkadaş
Hadi itiraf edin! Sizin de çok sıkıcı bir arkadaşınız var. Genelde iyi niyetli olan bu arkadaşlar, size sabretmeyi öğretecektir.
Çılgın arkadaş
Cesur ve maceracı arkadaşlar, hayatınızın temposunu artıracak ve sizi anın tadını çıkarmaya motive edecektir.
"En iyi" arkadaş
Hayatınızda mutlaka "Sensiz asla yapamazdım" diyeceğiniz türden bir arkadaşınız olmalı.