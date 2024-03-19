Kraliyet ailesinde bir fotoğraf krizi daha

Bir fotoğraf ajansı, Kraliçe II. Elizabeth'in tüm torunlarının yer aldığı ve geçen yıl yayımlanan bir aile fotoğrafının daha dijital olarak düzenlendiğini iddia etti.

Kraliyet ailesinde bir fotoğraf krizi daha

Geçen yıl nisanda hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in 97. doğum gününde çekilen fotoğraf, tarafından Ağustos 2022'de Kraliçe'nin ölümünden sadece haftalar önce çekilmişti.

The Telegraph'a konuşan bir Getty sözcüsü, fotoğrafın yaklaşık bir yıldır yayında olmasına rağmen Getty Images'ın pazartesi günü ilk defa "fotoğrafla dijital olarak oynandığını" belirten bir editör notu yayımladığını söyledi.

Kraliçenin ölümünden önce "sağlıklı" olduğu imajı çizilmesi için üzerinde oynanmış fotoğraflarının servis edilmesi, Kate Middleton için de aynı şeyin yapılmış olabileceği iddialarını kuvvetlendirdi.

Kraliyet ailesinde bir fotoğraf krizi daha - 1 ailesinin Kraliçe ölmeden birkaç ay önce servis ettiği aile fotoğrafı. 

Kraliçe'nin ekose eteğindeki değişimin yanında Prens George'la Louis'nin arkasında gözüken ve oynamadan kaynaklandığını düşündüren siyah renk bozulmalar dikkat çekti.

Resim ajansı Getty Images yaptığı resmi açıklamada, "Getty Images, yayın politikası uyarınca, dağıtılan görselin üzerine, görselin kaynağı tarafından dijital olarak iyileştirildiğini belirten bir editör notu yerleştirdiğini doğrulayabilir" dedi.

KATE MIDDLETON'IN AİLE FOTOĞRAFI KRİZİ

Ocak ayında karnından ameliyat olşmasının ardından Kate Middleton iki ay boyunca ortadan kaybolmuştu.

İngiltere'de Anneler Günü'nde Kensington Sarayı tarafından Prenses Kate ve çocuklarının bir fotoğrafı servis edildi.

Kraliyet ailesinde bir fotoğraf krizi daha - 2 Kraliyet ailesi tarafından servis edilen ve Kate Middleton'ın sağlık durumu hakkında endişelerin artmasına neden olan Anneler Günü fotoğrafı.

Ancak uluslararası haber ajansları "manipülatif" olduğu gerekçesiyle fotoğrafı yayından kaldırdı.

Böylece Saray, komplo teorilerinin önüne geçmek isterken, itibarını zedeledi ve Kate Middleton'ın nerede olduğunu yönelik teoriler çığ gibi büyüyerek devam etti.

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