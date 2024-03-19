Kraliyet ailesinde bir fotoğraf krizi daha

Geçen yıl nisanda hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in 97. doğum gününde çekilen fotoğraf, Kate Middleton tarafından Ağustos 2022'de Kraliçe'nin ölümünden sadece haftalar önce çekilmişti.



The Telegraph'a konuşan bir Getty sözcüsü, fotoğrafın yaklaşık bir yıldır yayında olmasına rağmen Getty Images'ın pazartesi günü ilk defa "fotoğrafla dijital olarak oynandığını" belirten bir editör notu yayımladığını söyledi.



Kraliçenin ölümünden önce "sağlıklı" olduğu imajı çizilmesi için üzerinde oynanmış fotoğraflarının servis edilmesi, Kate Middleton için de aynı şeyin yapılmış olabileceği iddialarını kuvvetlendirdi.