1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı (BOSAV), Bodrum Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (BODER) ile farklı kurumların katkılarıyla "Başka Bir Bodrum Mümkün!" sloganıyla yapılacak festival kapsamında Trafo Bodrum-Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde basın toplantısı düzenlendi.



Bilgilendirme toplantısı, Bodrum Belediye Başkan Vekili Mustafa Coşkun, festivalin eş sanat yönetmenleri Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran, festival koordinatörleri Senem Öncüler Çetin ve Ümit Çetin, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, BOSAV Üst Yöneticisi (CEO) Süleyman Uysal, festivalin yönetim kurulu üyesi Koza Tamdoğan ve Inspera Bodrum adına Mert Osman Can'ın katılımıyla yapıldı.



Mustafa Alabora, Derya Alabora, Deniz Çakır, Esra Akkaya, Kaya Akkaya, Kaan Çakır, Gülbin Yeşil, Renan Bilek, Aslı Kobanbay, Kerem Kobanbay, Yonca Şahinbaş, Koray Şahinbaş, Berna Laçin ve Mustafa Avkıran gibi farklı tiyatro, dizi ve sinema oyuncularının da yer alacağı festival programı hakkında detaylı bilgiler verildi.



Bu akşam saat 20.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde oynayacağı "Deli Dumrul" oyunuyla başlayacak festival, 11 Kasım'a kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.

