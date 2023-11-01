100 Yılın 100 Edebi Eseri sergisi Rami Kütüphanesi'nde

100 Yılın 100 Edebi Eseri sergisi Rami'de kitapseverleri ağırlıyor. Sergide, kitapta yer alan eserlere ve yazarlarına ilişkin bilgiler yer alıyor. Serginin ve "100 Yılın 100 Eseri" projesinin küratörü, yazar Samed Karagöz, projede 5 kitap ve serginin yer aldığını söyledi. Karagöz "100 Yılın 100 Edebi Eseri", "100 Yılın 100 Sinema Eseri" ve "100 Yılın 100 Sanat Eseri" kitaplarının yayınlandığını, "100 Yılın 100 Mimari Eseri" ve "100 Yılın 100 Musiki Eseri"nin de yılbaşında yayınlanmasının planlandığını aktardı.
Proje fikrinin uzun yıllar öncesine dayandığını belirten Karagöz, "Cumhuriyetin 75. yılı kutlamalarında, 1998 yılında birtakım haberler vardı, listeler hazırlanıyordu. Her liste tartışmalıdır, benim hazırladığım bu liste de mutlaka birilerince beğenilecek, birilerince de beğenilmeyecektir. Zaten bu işin doğası gereği böyledir. Ama 1998'de hazırlanan listelerde çok ideolojik yaklaşıldığını gördüm." dedi.
"KALICI OLMASINI ARZU ETTİĞİM BİR ÇALIŞMA"
O zamandan beri konu üzerine düşündüğünü, araştırmalar yaptığını ve 4-5 sene önce çalışmalara başladığını dile getiren Karagöz, "Amacım sadece kuru bir liste hazırlamak değildi. Kalıcı olmasını arzu ettiğim bir çalışmaydı inşallah da öyle olduğunu ümit ediyorum." ifadesini kullandı. Samed Karagöz, aynı zamanda AA'ya yayın ve içerik danışmanlığı hizmeti verdiğini, konuyu gündeme getirdiğinde yönetimin kabul ettiğini ve projenin hazırlıklarının başladığını anlattı.
Yaklaşık 1 yıllık yoğun bir çalışma sonucu kitapların yayına hazır hale getirildiğini aktaran Karagöz, okuyucunun beğenisine sunulan kitaplara ve içeriklerine ilişkin de bilgi verdi. "100 Yılın 100 Sanat Eseri" adlı kitapta sadece sanatçıya dair bilgilerin ve eserin künyesinin, "100 Yılın 100 Sinema Eseri" kitabında ise filmlerin afişleri, ödülleri, yönetmenin fotoğrafı, sinopsisi ve filmden anekdotlar gibi içeriklerin yer aldığına işaret eden Karagöz, "100 Yılın 100 Edebi Eseri" çalışmasının içeriğinin de Rami Kütüphanesi'nde açılan sergiye konu olduğunu kaydetti.
Yazar Karagöz, Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğiyle Rami Kütüphanesi'nde hayata geçirilen sergiyi, 100 edebi eserin bulunduğu kitabın içeriğinden hazırladıklarını söyleyerek, "Bu sergide, kitaptaki tasarımı yansıtmaya çalıştım. Sayfa tasarımlarını biraz daha farklılaştırarak kitaptaki bazı örnek sayfaları duvarlara yerleştirdik." dedi.
"TEMEL MOTİVASYONUMUZ EN GENİŞ PANORAMAYI SUNMAK"
Eserlerin içeriğine de değinen Karagöz, "Bu seçkiyi yaparken temel motivasyonumuz, beş kitap için de en iyi 100 eseri ortaya koymak değil, o bambaşka bir iddia olur. Bu kitapların temel esprisi, en geniş panoramayı sunmaya çalışmak. Yani farklı akımlardan eserlere, farklı ideolojilerden farklı dünya görüşlerinden, kişilere yer vermek. Herhangi bir ideolojik taassubun içine girmeyerek daha kapsamlı bir çalışma oluşturmaya çalıştım." diye konuştu.
Karagöz, çeşitli yayınevi ve kurumların da 100. yıla özel listeler ve kitaplar hazırladığına işaret ederek, şunları dile getirdi:
"Geçtiğimiz gün bir tanesiyle karşılaştım mesela, edebiyatla alakalı olan kitaplar var ama Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Necip Fazıl Kısakürek yok. Tamamen ideolojik bir taassupla yaklaşılmış ama bunun yerine Bülent Ecevit şair olarak yer alıyor. Diğer isimlerin yer almayıp bu ismin yer alması bence tamamen ideolojik körlükten kaynaklanıyor. Benim seçimde çok geniş perspektiften her kesimden insan yer alıyor. Sezai Karakoç da var, Nazım Hikmet de var. Necip Fazıl Kısakürek, Attila İlhan, Mehmet Akif Ersoy, Fazıl Hüsnü Dağlarca da var."
Samed Karagöz, kitapta şairlerin yanı sıra farklı kesimlerden romancıların da yer aldığını, Türk edebiyatı ya da Türk sanatında kapladıkları yer nispetince bir panorama ortaya koymaya çalıştığını sözlerine ekledi. Projenin amacının geniş kitlelere yol göstermek, yüzyılın birikimini ortaya koymak ve özellikle gençler için başlayacakları yere dair bu ipucu vermek olduğunu vurgulayan Karagöz, "Sosyal medyadan çok yoğun ilgi geldi. Şu an için gösterilen ilgiden çok memnunum. Zaman içerisinde kitabın nasıl bir etki oluşturacağını daha iyi anlayacağız." değerlendirmesine bulundu.
Sergi, 25 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.
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