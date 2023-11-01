100 Yılın 100 Edebi Eseri sergisi Rami Kütüphanesi'nde

"TEMEL MOTİVASYONUMUZ EN GENİŞ PANORAMAYI SUNMAK"



Eserlerin içeriğine de değinen Karagöz, "Bu seçkiyi yaparken temel motivasyonumuz, beş kitap için de en iyi 100 eseri ortaya koymak değil, o bambaşka bir iddia olur. Bu kitapların temel esprisi, en geniş panoramayı sunmaya çalışmak. Yani farklı akımlardan eserlere, farklı ideolojilerden farklı dünya görüşlerinden, kişilere yer vermek. Herhangi bir ideolojik taassubun içine girmeyerek daha kapsamlı bir çalışma oluşturmaya çalıştım." diye konuştu.



Karagöz, çeşitli yayınevi ve kurumların da 100. yıla özel listeler ve kitaplar hazırladığına işaret ederek, şunları dile getirdi:



"Geçtiğimiz gün bir tanesiyle karşılaştım mesela, edebiyatla alakalı olan kitaplar var ama Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Necip Fazıl Kısakürek yok. Tamamen ideolojik bir taassupla yaklaşılmış ama bunun yerine Bülent Ecevit şair olarak yer alıyor. Diğer isimlerin yer almayıp bu ismin yer alması bence tamamen ideolojik körlükten kaynaklanıyor. Benim seçimde çok geniş perspektiften her kesimden insan yer alıyor. Sezai Karakoç da var, Nazım Hikmet de var. Necip Fazıl Kısakürek, Attila İlhan, Mehmet Akif Ersoy, Fazıl Hüsnü Dağlarca da var."



Samed Karagöz, kitapta şairlerin yanı sıra farklı kesimlerden romancıların da yer aldığını, Türk edebiyatı ya da Türk sanatında kapladıkları yer nispetince bir panorama ortaya koymaya çalıştığını sözlerine ekledi. Projenin amacının geniş kitlelere yol göstermek, yüzyılın birikimini ortaya koymak ve özellikle gençler için başlayacakları yere dair bu ipucu vermek olduğunu vurgulayan Karagöz, "Sosyal medyadan çok yoğun ilgi geldi. Şu an için gösterilen ilgiden çok memnunum. Zaman içerisinde kitabın nasıl bir etki oluşturacağını daha iyi anlayacağız." değerlendirmesine bulundu.



Sergi, 25 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.