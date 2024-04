43. İstanbul Film Festivali'nde yönetmen Wim Wenders ile oyuncu Koji Yakusho'ya onur ödülü

"TÜRK HALKI BİZİM DE TAKDİR ETTİĞİMİZ İNSANLAR"



Japon müzisyen Mayo Shouno'nun "Flying to Istanbul/Tonde Istanbul" şarkısını dinlediğinden beri İstanbul'a gelmek istediğini, sonunda burada bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirten Koji Yakusho ise "Ben ilk kez davet aldım ve direkt gelmeye karar verdim. Hiç beklemek istemedim" dedi.



Film sahnelerinden yola çıkarak "tuvaletlerin de ruhu olduğunu" söyleyen Yakusho, "Her nesnenin, her canlının ruhu vardır. Ben ne zaman temizlik yapsam, tuvaleti temizlesem, o ruh beni koruyup mutluluk getirecekmiş gibi gelir. O yüzden daima farkındayımdır. Kutsal ruhu, benim için üstlenmiş olduğu rolü bilirim" ifadesini kullandı.



Koji Yakusho, film üzerine çalışırken bahsedilen tuvalet temizlikçisiyle uzun saatler geçirdiğini belirterek, "Onunla vakit geçirme şansına sahip oldum. Neler hissettiğini, işini nasıl yaptığını, hangi yöntemleri kullandığını öğrendim. Kendisinden aslında çok şey öğrendim" diye konuştu.



Türkiye ve Japonya'nın birbirini çok seven ve iyi ilişkilere sahip iki ülke olduğunu dile getiren Yakusho, şunları kaydetti:



"Biz de biliyoruz ki Türk halkı, Japon kültürüne hayranlık duyan ve bizim de takdir ettiğimiz insanlardır. Yıllar önce bizim başbakanımızın İstanbul'u ziyareti sırasında şunları öğrenmiştim; 'İki ülkenin bayrağını düşünün. Birinde ay, yıldız var. Diğerinde ise güneş vardır. Bir araya geldiklerinde bütün gökler bir araya gelir.' demişti. Bizim filmimiz de umarım iki ülkedeki ilişkilere daha da katkıda bulunur."



Wenders'in Cannes'da Yakusho'ya "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandıran "Perfect Days" filminin yapımcısı Koji Yanai, filmin senaryosunu Wim Wenders ile beraber yazan ortak yapımcı Takuma Takasaki ve yine ortak yapımcılardan Chisato Minami ile İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, MUBI'nin kurucusu Efe Çakarel ve moderatör olarak da sinema yazarı Engin Ertan toplantıya katıldı.

43. İstanbul Film Festivali başladı Haberi Görüntüle Festivalin "Sinema Onur Ödülü" Wenders'e bu akşam, Yakusho'ya yarın Atlas 1948'de takdim edilecek. Festivalin "Dört Filmde Koji Yakusho" başlıklı bölümünde gösterilen filmlerden "Mükemmel Günler" yarın 19.00'da Atlas 1948'de, "13 Suikastçı" 28 Nisan'da Nişantaşı Cinewam City's'de izleyiciyle buluşacak.