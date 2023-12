11. Boğaziçi Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nda da "En İyi Film" kategorisinde Altın Yunus'u almaya hak kazanan yapım "A House in Jerusalem" oldu.



Aynı kategoride "Ama Gloria" filmi "Jüri Özel Ödülü", Muayad Alayan "A House in Jerusalem" ile "En İyi Yönetmen", Saar Rogiers "Sea Sparkle"daki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu", Hamid Reza Abbasi "Empty Nets"teki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı.



Festivalin Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda "Oyun Bitti" adlı yapım "En İyi Ulusal Belgesel", "Kedi Adam" belgeseli ise "Jüri Özel Ödülü"nün sahibi oldu.



Kısa Kurmaca kategorisinde "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü"nü "Highway of a Broken Heart" filmi, Ulusal Kısa Kurmaca Film Ödülü"nü "Kurdun Kutusu", "En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film" ödülünü "Silhouette", "İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü"nü ise Can Baran'ın "Apartman Boşluğu" filmi aldı.



Bu yıl Filistin'de yaşanan dramı beyaz perdeye aktaran filmlere de programında yer verilen 11. Boğaziçi Film Festivali'nde ödül alan pek çok kişi, kürsüdeki teşekkür konuşmalarında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşanan katliam, şiddet ve ablukaya tepki göstererek, yaşanan zulmün bir an önce sona ermesine yönelik temennilerini dile getirdi.



Ödül törenine Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü Mustafa Alcan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Festivalin Artistik Direktörü Samed Karagöz'ün yanı sıra festivalin jürisinde yer alan yerli ve yabancı sinemacılar ile davetliler katıldı.



Festivale ilişkin videoların da gösterildiği törenin sonunda, ödül alanlar, jüri ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun