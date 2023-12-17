11. Boğaziçi Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

11. Boğaziçi Film Festivali, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Yolculuğuna 2013'ten bu yana aralıksız devam eden festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Annesinin Kuzusu" filmi "En İyi Uzun Metraj", aynı filmle Umut Evirgen "En İyi Yönetmen", "Gün Batımına Birkaç Gün Kala" ile Yiğit Küçükkibar "En İyi Senaryo", "Annesinin Kuzusu" ile Selin Şekerci "En İyi Kadın Oyuncu", "Gün Batımına Birkaç Gün Kala" filmindeki performansıyla Uğur Güneş "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi.



Ayrıca "Annesinin Kuzusu" filmiyle Sebastian Weber "En İyi Görüntü Yönetmeni", "Gün Batımına Birkaç Gün Kala" ile Umut Sakallıoğlu "En İyi Kurgu", "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmi ile Miraç Atabey "En İyi İlk Film", "Gün Batımına Birkaç Gün Kala" da "Fiyab En İyi Yapımcı" ödülünü aldı.

