18 kadın sanatçı 8. Renk Kadın ve İz sergisiyle AKM’de

Atatürk Kültür Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 18 kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı özel bir sergi seçkisiyle karşılıyor. 8. Renk Kadın ve İz sergisi, resim, heykel, seramik, fotoğraf, tekstil dokuma, kolaj, minyatür ve yerleştirme sanatını kapsayan 8 farklı disiplinden eserleri sanatseverlerle buluşturuyor.



Kadını "8. renk" olarak tasvir eden sergide, kadının toplumdaki yerine ve kendine biçilen rollere karşın dünya üzerindeki varlığı, öyküsünü ve kültürel birikimini ortaya koyması, ruhunu ve evrene ait gözlemlerini güçlü bir biçimde ifade etmesi, farklı malzeme ve tekniklerle mercek altına alınıyor.

Karma sergide Aslışah Erdem, Aysun Bozuklu, Ayşe Wilson, Ayşegül Yapar, Cansu Sönmez, Derya Geylani Vuruşan, Eda Çığırlı, Eda Taşlı, Elsa Ers, Gözde Can Köroğlu, Günnur Özsoy, Günseli Kato, Kadriye İnal, Melis Buyruk, Sevim Kaya, Sinem Demirci, Yasemin Öztürk ve Yonca Karakaş’ın eserleri yer alıyor.



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