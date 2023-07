2023 Emmy Ödülleri ertelendi (75. Emmy Ödülleri ne zaman?)

EMMY ADAYLARI

75. Emmy Ödülleri'nde bu yıl en çok adaylık alan yapımlar arasında Succession, The Last of Us ve The White Lotus yer aldı. 4. sezonuyla ekranlara veda eden Succession dizisi, 27 dalda aday olarak Emmy Ödülleri tarihine geçti.



En çok adaylık kazanan yapımlar ise şöyle;



Succession– 27

The Last Of Us–24

The White Lotus–23

Ted Lasso–21

The Marvelous Mrs. Maisel–14

The Bear–13

BEEF–13

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story–13

Wednesday–12

Barry–11

Only Murders In The Building–11

