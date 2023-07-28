2023 Emmy Ödülleri ertelendi (75. Emmy Ödülleri ne zaman?)

TÖRENE HİÇBİR OYUNCU KATILAMAYACAK

Hollywood'da hem senaristlerin hem de oyuncuların aynı anda grevde olması nedeniyle ödül töreninin ertelendiği belirtildi. Eğer ödül töreni, grev devam ederken gerçekleşecek olursa hiçbir oyuncu törene katılamayacaktı.

Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine girmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak.

SAG-AFTRA maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev başlatmıştı.

