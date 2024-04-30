Back To Black filminin afişi yayınlandı

Sam Taylor-Johnson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, 27 yaşında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un hayatını konu alan biyografi filmi "Back To Black"in afişi yayınlandı.
Senaryosunu Matt Greenhalgh'ın kaleme aldığı, başrolde Marisa Abela'nın yer aldığı film, 3 Mayıs'ta vizyona girecek.
AMY WINEHOUSE FİLMİ TOPA TUTULDU
Öte yandan "Back To Black" filminden yayınlanan bir klip tartışma konusu oldu. Şarkıcıyı canlandıran Marisa Abela'nın, Winehouse'un sesini taklit ettiği sahne hayranların tepkisini çekti.
Yapılan yorumlar arasında "Bu filmi çekenler tutuklanmalı", "Bir dakika bu şarkıcı şimdi Amy Winehouse mu?" ve "Amy Winehouse daha iyisini hak ediyordu" gibi ifadeler dikkat çekti.
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