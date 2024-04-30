Back To Black filminin afişi yayınlandı

AMY WINEHOUSE FİLMİ TOPA TUTULDU Öte yandan "Back To Black" filminden yayınlanan bir klip tartışma konusu oldu. Şarkıcıyı canlandıran Marisa Abela'nın, Winehouse'un sesini taklit ettiği sahne hayranların tepkisini çekti.

Yapılan yorumlar arasında "Bu filmi çekenler tutuklanmalı", "Bir dakika bu şarkıcı şimdi Amy Winehouse mu?" ve "Amy Winehouse daha iyisini hak ediyordu" gibi ifadeler dikkat çekti.