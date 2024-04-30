Back To Black filminin afişi yayınlandı

27 yaşında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un hayatını konu alan "Back To Black" filminin afişi yayınlandı.

Back To Black filminin afişi yayınlandı

Sam Taylor-Johnson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, 27 yaşında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un hayatını konu alan biyografi filmi "Back To Black"in afişi yayınlandı.

Senaryosunu Matt Greenhalgh'ın kaleme aldığı, başrolde Marisa Abela'nın yer aldığı , 3 Mayıs'ta vizyona girecek.

Back To Black filminin afişi yayınlandı - 1

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AMY WINEHOUSE FİLMİ TOPA TUTULDU

Öte yandan "Back To Black" filminden yayınlanan bir klip tartışma konusu oldu. Şarkıcıyı canlandıran Marisa Abela'nın, Winehouse'un sesini taklit ettiği sahne hayranların tepkisini çekti.

"Bu filmi çekenler tutuklansın!" Amy Winehouse filmi topa tutuldu

"Bu filmi çekenler tutuklansın!" Amy Winehouse filmi topa tutuldu

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Yapılan yorumlar arasında "Bu filmi çekenler tutuklanmalı", "Bir dakika bu şarkıcı şimdi Amy Winehouse mu?" ve "Amy Winehouse daha iyisini hak ediyordu" gibi ifadeler dikkat çekti.

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