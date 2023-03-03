2023 Oscar Ödülleri'nin ilk sunucu grubu açıklandı

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenecek törenle 95'inci kez sahiplerini bulacak.



KIMMEL GERİ DÖNÜYOR



Amerika’nın ünlü talk şov yıldızı Jimmy Kimmel'ın geçtiğimiz aylarda üçüncü kez Oscar sahnesine döneceği ortaya çıkmıştı. Kimmel’ın gelecek yıl 95’incisi düzenlenecek olan Oscar ödüllerinde sunuculuk yapacağı açıklanmıştı.



Daha önce 2017 ve 2018 yıllarında sunuculuk yapan komedyenin Oscar sahnesine dönüş duyurusu Akademi Ödülleri’nin yapımcıları Glenn Weiss ve Ricky Kirshner tarafından yapılmıştı.



İLK SUNUCULAR BELLİ OLDU



Bu yıl yıldızlarla dolu bir şovun gerçekleşmesini beklenen Oscar Ödül Töreni'nde sunuculuk yapacak isimler belli oldu.



İşte şimdiye kadar açıklanan isimler:

Riz Ahmed

Emily Blunt

Glenn Kapat

Jennifer Connelly

Ariana DeBose

Samuel L. Jackson

Dwayne Johnson

Michael B. Jordan

Troy Kotsur

Jonathan Majors

Melissa McCarthy

Janelle Monáe

Deepika Padukone

Questlove

Zoe Saldaña

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Öte yandan şarkıcı Rihanna'nın törende 'Lift Me Up' şarkısını seslendireceği ortaya çıkmıştı. Rihanna, Black Panther: Wakanda Forever filminin müziği 'Lift Me Up' şarkısıyla 'En İyi Orijinal Şarkı' dalında ilk kez Oscar'a aday olmuştu. OSCAR ÖDÜL TÖRENİ 12 MART'TA



Jimmy Kimmel'in sunuculuğunu üstleneceği 95. Oscar Ödül Töreni, 12 Mart Pazar günü ABC ve dünya çapındaki yayın organlarında canlı olarak yayınlanacak.