2023 Oscar Ödülleri'nin ilk sunucu grubu açıklandı

Bu yıl 95'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nde sahne alacak sunucuların ilk grubu açıklandı.

2023 Oscar Ödülleri'nin ilk sunucu grubu açıklandı

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenecek törenle 95'inci kez sahiplerini bulacak.

KIMMEL GERİ DÖNÜYOR

Amerika’nın ünlü talk şov yıldızı Jimmy Kimmel'ın geçtiğimiz aylarda üçüncü kez sahnesine döneceği ortaya çıkmıştı. Kimmel’ın gelecek yıl 95’incisi düzenlenecek olan Oscar ödüllerinde sunuculuk yapacağı açıklanmıştı.

Daha önce 2017 ve 2018 yıllarında sunuculuk yapan komedyenin Oscar sahnesine dönüş duyurusu Akademi Ödülleri’nin yapımcıları Glenn Weiss ve Ricky Kirshner tarafından yapılmıştı.

2023 Oscar Ödülleri'nin ilk sunucu grubu açıklandı - 1

İLK SUNUCULAR BELLİ OLDU

Bu yıl yıldızlarla dolu bir şovun gerçekleşmesini beklenen Oscar Ödül Töreni'nde sunuculuk yapacak isimler belli oldu.

İşte şimdiye kadar açıklanan isimler:
Riz Ahmed
Emily Blunt
Glenn Kapat
Jennifer Connelly
Ariana DeBose
Samuel L. Jackson
Dwayne Johnson
Michael B. Jordan
Troy Kotsur
Jonathan Majors
Melissa McCarthy
Janelle Monáe
Deepika Padukone
Questlove
Zoe Saldaña
Donnie Yen

2023 Oscar adayları açıklandı (95. Oscar Ödülleri)
2023 Oscar adayları açıklandı (95. Oscar Ödülleri) Haberi Görüntüle

RIHANNA OSCAR'DA SAHNEDE

Öte yandan şarkıcı Rihanna'nın törende 'Lift Me Up' şarkısını seslendireceği ortaya çıkmıştı.

Rihanna, Black Panther: Wakanda Forever filminin müziği 'Lift Me Up' şarkısıyla 'En İyi Orijinal Şarkı' dalında ilk kez Oscar'a aday olmuştu.

2023 Oscar Ödülleri'nin ilk sunucu grubu açıklandı - 2

OSCAR ÖDÜL TÖRENİ 12 MART'TA

Jimmy Kimmel'in sunuculuğunu üstleneceği 95. Oscar Ödül Töreni, 12 Mart Pazar günü ABC ve dünya çapındaki yayın organlarında canlı olarak yayınlanacak.

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