2023 Pritzker Mimarlık Ödülü David Chipperfield'a verildi

Pritzker Mimarlık Ödülü, Hyatt Vakfı tarafından 1979'dan beri her sene veriliyor. Bu yılın kazanan ismi ise İngiliz mimar David Chipperfield oldu. Yeteneği ve sorumluluk bilinciyle, topluma ve mimarlığa anlamlı katkılar sağlayan mimar, "Pritzker Mimarlık Ödülü" ile onurlandırıldı.

44 yıldır verilen "Mimarlığın Nobeli" olarak gösterilen ödülün sahibi 69 yaşındaki Chipperfileld, Iowa'daki Des Moines Halk Kütüphanesi, Turner Çağdaş Galerisi ve Berlin'deki Neues Müzesi'ne adından söz ettiren dokunuşlarda bulundu.



Önceki yıllarda ödüle değer görülen mimarlar arasında Frank Gehry, I.M. Pei, Tadao Ando, Renzo Piano ve Wang Su gibi ustalar yer alıyor.