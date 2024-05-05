Milyonlarca kişi akın etti: Brezilya'da Madonna rüzgarı

Madonna, Brezilya’nın Rio de Janerio şehrindeki ünlü Copacabana plajında dün ücretsiz konser verdi. "Popun Kraliçesi" lakaplı şarkıcı, yaklaşık 1,6 milyon hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Milyonlarca kişi akın etti: Brezilya'da Madonna rüzgarı

Turne provasındayken ciddi bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi gören ve ölümden dönen , dünya turnesinin son konserini 'nın Rio de Janerio şehrinde düzenledi.

Copacabana Plajı'nda verdiği ücretsiz veren ünlü şarkıcıyı, yaklaşık 1,6 milyon kişi izledi. Plaja akın eden yüzbinlerce kişi coşkuyla “Like a Prayer”, “Vogue” ve “Express Yourself” gibi hit parçalara eşlik etti.

Milyonlarca kişi akın etti: Brezilya'da Madonna rüzgarı - 1

Termometrelerin 30 dereceyi aştığı alanında izleyenlerin üzerine su sıkıldı ve ücretsiz içme suyu dağıtıldı.

Milyonlarca kişi akın etti: Brezilya'da Madonna rüzgarı - 2

Günler öncesinde binlerce kişinin plajda kamp kurarak beklediği konseri ayrıca sahil kenarındaki apartmanların camlarından ve teknelerden de yüzlerce kişi izlerken, konser alanı çevresinde 3 binden fazla polis görevlendirildi. Konsere ayrıca konuk sanatçı olarak Anitta ve Pabllo Vittar'ın yanı sıra samba okullarından genç müzisyenler de katıldı.

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