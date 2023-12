2024 Oscar Ödülleri'nde önemli değişiklik

ABC kanalı, 18:30'dan itibaren canlı yayına başlayacak ve 30 dakikalık bir ön gösteri yayınlayacak. Ardından Emmy ödüllü komedi dizisi Abbott Elementary'nin yeni bölümü, törenin bitmesinin ardından yayınlanacak.

YİNE SUNUCULUK YAPACAK

Amerika’nın ünlü talk şov yıldızı Jimmy Kimmel dördüncü kez Oscar sahnesine dönüyor. Kimmel’ın gelecek yıl 96'ncısı düzenlenecek olan Oscar ödüllerinde sunuculuk yapacağı açıklandı. Duyurunun yapılmasının ardından Kimmel "Hep Oscar Ödülleri'ni dördüncü kez sunmanın hayalini kurmuştum" diyerek espri yaptı.



Geçtiğimiz yıl "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filminin 7 ödül kazandığı gecede unutulmaz anlar yaşandı. Rihanna'nın ilk Oscar performansı, Jimmy Kimmel'ın Will Smith'in tokatına yaptığı gönderme ve daha birçok unutulmaz an geceye damga vurdu.