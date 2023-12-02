2024 Oscar Ödülleri'nde önemli değişiklik

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri bu yıl 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak. 96. Oscar Ödülleri'nin bu yıl 1 saat erken başlayacağı duyuruldu.
Akademi, canlı yayınının normal başlangıç saati 20:00 yerine ilk kez 19:00'da başlayacağı duyurdu.
ABC kanalı, 18:30'dan itibaren canlı yayına başlayacak ve 30 dakikalık bir ön gösteri yayınlayacak. Ardından Emmy ödüllü komedi dizisi Abbott Elementary'nin yeni bölümü, törenin bitmesinin ardından yayınlanacak.
YİNE SUNUCULUK YAPACAK
Amerika’nın ünlü talk şov yıldızı Jimmy Kimmel dördüncü kez Oscar sahnesine dönüyor. Kimmel’ın gelecek yıl 96'ncısı düzenlenecek olan Oscar ödüllerinde sunuculuk yapacağı açıklandı. Duyurunun yapılmasının ardından Kimmel "Hep Oscar Ödülleri'ni dördüncü kez sunmanın hayalini kurmuştum" diyerek espri yaptı.
Geçtiğimiz yıl "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filminin 7 ödül kazandığı gecede unutulmaz anlar yaşandı. Rihanna'nın ilk Oscar performansı, Jimmy Kimmel'ın Will Smith'in tokatına yaptığı gönderme ve daha birçok unutulmaz an geceye damga vurdu.
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