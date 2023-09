2024 Super Bowl devre arası şovunda Usher sahne alacak

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl, her yıl gündem olmayı başarıyor. Super Bowl'un merakla beklenen devre arası şovunda ise kimin sahne alacağı belli oldu.



"Yeah!", "OMG", "DJ Got Us Fallin' In Love" ve "U Got It Bad" gibi şarkılarla tanınan R&B müziğin sevilen ismi Usher, Super Bowl devre arası şovunda sahne alacak.



Usher konuyla ilgili "Super Bowl'da sahne almak inanılmaz bir onur. Daha önce hiç yapılmamış bir gösteriyle karşınıza çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.



Super Bowl devre arası şovu 11 Şubat 2024'te gerçekleşecek. Bu yılın başında Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkan Rihanna, ikinci çocuğuna hamile olduğunu ilan etmişti.