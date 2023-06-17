3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkıları, İZFAŞ, İZELMAN ve Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliğiyle düzenlenen 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali sanatseverlerle buluştu.
Elhamra Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde çevirmen ve yazar Sevin Okyay, Emek Ödülü''ne layık görüldü. Okyay, ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den aldı. Sinema tarihçisi Prof. Dr. Oğuz Makal da ''Emek Ödülü''ne layık görülen diğer isim oldu. AçılıştaTunç Soyer sponsorlara plaket verdi. Törende, festival yönetmenliğini üstlenen Vecdi Sayar sunum yaptı.
Açılış töreninde Altın Palmiye sahibi usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerinden seçilmiş 11 sahne üzerine bestelenen caz parçalarından oluşan "Taşra Üçlemesi Caz Projesi"nin dünya prömiyeri yapıldı.
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