33. Ankara Film Festivali Ulusal Yarışma ve Proje Geliştirme jürileri açıklandı

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı’nın düzenlediği, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen 33. Ankara Film Festivali’nde jüriler belli oldu. Yılın merakla beklenen yapımlarını bir araya getiren Ulusal Yarışma Filmleri 3-11 Kasım tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda izleyicilerle buluşacak.



Yönetmen ve senarist Pelin Esmer’in başkanlığını yapacağı Ulusal Uzun Film Yarışması jürisi müzisyen Can Atilla, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, yazar İlhami Algör, oyuncu Melisa Sözen, akademisyen Özlem Köksal ile oyuncu Serdar Orçin’den oluşuyor. Türkiye Almanya Film Festivali başkanı Adil Kaya, yönetmen Ebru Şeremetli, yönetmen Serdar Kökçeoğlu’ndan oluşan jüri Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yer alan yapımları; oyuncu Ece Dizdar, yönetmen Elif Refiğ ve sinema yazarı Esin Küçüktepepınar ise Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yarışacak filmleri değerlendirecek.



İlk ya da ikinci filmini çekecek olan yönetmenlerin ulusal uzun kurmaca projeleriyle yarıştığı Proje Geliştirme Desteği jürisinde ise yapımcı Armağan Lale, yapımcı, yönetmen, senarist Tufan Taştan ve yapımcı Yamaç Okur yer alıyor.