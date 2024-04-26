Carmina Burana AKM'de sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) sahneye koyduğu "Carmina Burana" eserinin prömiyeri yarın Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek. Solistler, orkestra, koro, bale sanatçıları, çocuk korosu ve balesi, Modern Dans İstanbul sanatçıları ve özel tasarım ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 kişinin sahne alacağı eser, "koreografik sahne kantatı" olarak sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Tan Sağtürk, esere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, DOB'un birbirinden iyi eserleri sanatseverlerle buluşturduğunu dile getirdi.



"Carmina Burana" eserine çok önem verdiklerini vurgulayan Sağtürk, "Tüm teknik ekibimizle sanatçılarımız ilk kez büyük bir buluşmada bir araya geldi. Yaklaşık 250 kişilik bir çalışma ordusu, çok kabiliyetli, fevkalade sanatçıların olduğu Devlet Opera Balemiz. Biz 27 Nisan'da sahnenin tüm mekaniğini birazcık yalın kullanarak, aslında sahneyi çok büyük dekorlara boğmayarak, kendi teknik varyetesini ortaya koyabildiğimiz bir çalışma sunmak istedik." dedi.



"ESER 24 PARÇADAN OLUŞUYOR"



Hareketli bir sahne kullanıldığı için mekanik konusunda araştırmalar yapıldığını, sürelerin hesaplandığını ve ardından koreografi oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Sağtürk şu bilgileri verdi:



"DOB Genel Müdür Yardımcımız Volkan Ersoy ve İDOB baş koreografımız Ayşem Sunal Savaşkurt tarafından rejisi yapıldı. Beş ayrı koreograf kullanıldı. Çok kalabalık bir ekip olunca parçalara bölündü. 24 parçadan oluşuyor eserimiz. Ben bu eserin hem yetişkinlere hem çocuklara hem de gençlere hitap edeceği inancındayım. Çok büyük, heyecan veren ve tek perdede akıp giden bir prodüksiyon. İDOB, İstanbul Opera Bale Festivalimizde de bu temsilimizi vermiş olacak."



Sağtürk, topluluğun bir araya gelerek aynı ortamda çalışmasının çok değerli olduğunu söyleyerek, "Bu heyecanla motivasyonla sanatçılarımızın zaten çok üst düzey olan seviyelerini daha da üste çekecekleri inancındayım. Mekanik tarafa biraz dua etmek istiyoruz. Şu ana kadar provalarda gayet iyi gitti. Yani iyi olacak bir temsil, başlangıcıyla sonuyla iyi bitsin. 250 sanatçı ve teknik ekip kullanılıyor. Sahne üzerinde kalabalık bir durumumuz var. Hem bale hem opera tarafımız ve hem çocuk koromuz var. Dolayısıyla ben heyecan vereceğini düşünüyorum prodüksiyonumuzun." ifadelerini kullandı.