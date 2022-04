41. İstanbul Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Yarışma Altın Lale – Vortex / Gaspar Noé Jüri Özel Ödülü – Dağların Denizcisi / O marinheiro das montanhas / Mariner of the Mountains / Karim Aïnouz

Ulusal Belgesel Yarışması En İyi Belgesel – Eat Your Catfish / Senem Tüzen, Adam Isenberg, Noah Amir Arjomand Mansiyon – Her Şey Dahil / All-In / Volkan Üce

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü



En İyi İlk Film – Zuhal / Nazlı Elif Durlu







Ulusal Kısa Film Yarışması



En İyi Kısa Film – Our Ark / Deniz Tortum, Kathryn Hamilton



Mansiyon – Gece Kuşağı / Yasemin Demirci







FIPRESCI Ödülleri



Uluslararası Yarışma’da – Vortex / Gaspar Noé



Ulusal Yarışma’da – Ela ile Hilmi ve Ali / Ela and Hilmi with Ali / Ziya Demirel



Ulusal Kısa Film Yarışması’nda – Göl Kenarı / Lakeshore / Aziz Alaca







Genç Ustalar Yarışması



Genç Usta Ödülü – Oyun Alanı / Un Monde / Playground / Laura Wandel