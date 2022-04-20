41. İstanbul Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu

41.si düzenlene İstanbul Film Festivali Ödül Töreni, dün akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlendi. Cem Davran’ın sunuculuğu üstlendiği gecede Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Ulusal Yarışma bölümünde En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik ödülleri takdim edildi.

Uluslararası Yarışma



Altın Lale – Vortex / Gaspar Noé



Jüri Özel Ödülü – Dağların Denizcisi / O marinheiro das montanhas / Mariner of the Mountains / Karim Aïnouz

Ulusal Yarışma



Altın Lale En İyi Film – Klondike (Maryna Er Gorbach)



Jüri Özel Ödülü – Onat Kutlar anısına – Çilingir Sofrası (Ali Kemal Güven)



Mansiyon – Denizhan Akbaba (Ela ile Hilmi ve Ali)



En İyi Yönetmen – Tayfun Pirselimoğlu (Kerr)







En İyi Senaryo Ödülü – Nazlı Elif Durlu, Ziya Demirel (Zuhal & Ela ile Hilmi ve Ali)



En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Ece Yüksel (Ela ile Hilmi ve Ali)



En İyi Erkek Oyuncu Ödülü – Ahmet Rıfat Şungar & Barış Gönenen (Çilingir Sofrası)



En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü – Sviatoslav Bulakovskyi (Klondike)



En İyi Kurgu Ödülü – Buğra Dedeoğlu, Selda Taşkın (Zuhal)



En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü – Natali Yeres (Kerr)



En İyi Özgün Müzik Ödülü – Taner Yücel (Bana Karanlığını Anlat)





Ulusal Belgesel Yarışması



En İyi Belgesel – Eat Your Catfish / Senem Tüzen, Adam Isenberg, Noah Amir Arjomand



Mansiyon – Her Şey Dahil / All-In / Volkan Üce



