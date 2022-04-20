41. İstanbul Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali’nin ödülleri, dün akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Festivalde ulusal ve uluslararası yarışmalarda toplam 56 film yarıştı.

41. İstanbul Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu

Haberler - ntv.com.tr 20.04.2022 - 09:38 | Son Güncelleme : 20.04.2022 - 09:47

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Gaspar Noe İstanbul Festivali'nde sürpriz yaptı

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41.si düzenlene İstanbul Festivali Ödül Töreni, dün akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlendi. Cem Davran’ın sunuculuğu üstlendiği gecede Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Ulusal Yarışma bölümünde En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik ödülleri takdim edildi.

Uluslararası Yarışma

Altın Lale – Vortex / Gaspar Noé

Jüri Özel Ödülü – Dağların Denizcisi / O marinheiro das montanhas / Mariner of the Mountains / Karim Aïnouz

Gaspar Noé ve Erdoğan Mitrani
Gaspar Noé ve Erdoğan Mitrani

Ulusal Yarışma

Altın Lale En İyi Film – Klondike (Maryna Er Gorbach)

Jüri Özel Ödülü – Onat Kutlar anısına – Çilingir Sofrası (Ali Kemal Güven)

Mansiyon – Denizhan Akbaba (Ela ile Hilmi ve Ali)

En İyi Yönetmen – Tayfun Pirselimoğlu (Kerr)

Tayfun Pirselimoğlu, Onur Ünlü, Onur Altürk
Tayfun Pirselimoğlu, Onur Ünlü, Onur Altürk


En İyi Senaryo Ödülü – Nazlı Elif Durlu, Ziya Demirel (Zuhal & Ela ile Hilmi ve Ali)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Ece Yüksel (Ela ile Hilmi ve Ali)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü – Ahmet Rıfat Şungar & Barış Gönenen (Çilingir Sofrası)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü – Sviatoslav Bulakovskyi (Klondike)

En İyi Kurgu Ödülü – Buğra Dedeoğlu, Selda Taşkın (Zuhal)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü – Natali Yeres (Kerr)

En İyi Özgün Müzik Ödülü – Taner Yücel (Bana Karanlığını Anlat)

Aziz Alaca
Aziz Alaca

Ulusal Belgesel Yarışması

En İyi Belgesel – Eat Your Catfish / Senem Tüzen, Adam Isenberg, Noah Amir Arjomand

Mansiyon – Her Şey Dahil / All-In / Volkan Üce

Ecegül_Bayram, Kathryn_Hamilton, Cihan_Aslı_Filiz, Aslı_İnandık
Ecegül_Bayram, Kathryn_Hamilton, Cihan_Aslı_Filiz, Aslı_İnandık

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü

En İyi İlk Film – Zuhal / Nazlı Elif Durlu



Ulusal Kısa Film Yarışması

En İyi Kısa Film – Our Ark / Deniz Tortum, Kathryn Hamilton

Mansiyon – Gece Kuşağı / Yasemin Demirci 



FIPRESCI Ödülleri

Uluslararası Yarışma’da – Vortex / Gaspar Noé

Ulusal Yarışma’da –  Ela ile Hilmi ve Ali / Ela and Hilmi with Ali / Ziya Demirel

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda – Göl Kenarı / Lakeshore / Aziz Alaca



Genç Ustalar Yarışması

Genç Usta Ödülü – Oyun Alanı / Un Monde / Playground / Laura Wandel

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