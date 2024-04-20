46. Moskova Uluslararası Film Festivali başladı

Moskova'daki "Rusya" tiyatrosunda düzenlenen törene, Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova'nın yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova Uluslararası Film Festivali Başkanı Nikita Mihalkov ve çok sayıda sanatçı ve sinemasever katıldı.



Geçen ay Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonuna düzenlenen terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşuyla başlayan törende, Bakan Lyubimova, festivalde yaklaşık 50 ülkeden 250'ye yakın filmin yer alacağını söyledi.



Ünlü Rus yönetmen ve Moskova Film Festivali Başkanı Nikita Mihalkov, geleneksel olarak festivalin açılışını yaptı.



Açılış öncesinde ünlü isimlerin kırmızı halıdan geçişi renkli görüntülere sahne oldu. Rus sinemasının önde gelen simalarının yanı sıra çeşitli ülkelerden festivale katılan oyuncu, yönetmen ve yapımcılar gazetecilere poz verdi. Jüri üyeleri arasında Türkiye'den yönetmen Hüseyin Karabey'in de yer aldığı festivalde Murat Düzgünoğlu'nun yönetmenliği yaptığı "Köpekle Kurt Arasında" filmi de yarışacak.



İlk kez 1935'te düzenlenen Moskova Film Festivali 26 Nisan'da sona erecek.

