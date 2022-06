5. Antalya Akra Caz Festivali'nde Fazıl Say sahne aldı

Akra Hotels tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen, Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsoru olduğu Antalya Akra Caz Festivali, Akra Barut Otel'in açık hava sahnesinde devam ediyor.



Modern ve klasik cazın yanı sıra çeşitli müzik tarzlarını harmanlayan renkli bir müzikal yelpazesiyle izleyicilerini ağırlayan festivalde, ünlü piyanist Fazıl Say dinleyicilerle buluştu.



Say, konserde, Fikret Otyam, Ahmet Say, Yaşar Kemal, Yıldız Kenter, Türkan Saylan, Nejat Eczacıbaşı, Şarık Tara ve Tarık Akan gibi alanında derin izler bırakmış ustalar için bestelediği "Portreler" ismini verdiği projesini ilk kez seslendirdi.



Fazıl Say'a sahnede usta flüt sanatçısı Bülent Evcil eşlik etti, konserde eser sunumlarını ise Yekta Kopan gerçekleştirdi.



Her bestenin hikayesini ve ismini taşıyan kişilere dair anılarını anlatan Fazıl Say, prömiyerin ardından "Yeni Hayat" sonatı başta olmak üzere çeşitli bestelerini seslendirdi.



Festival, yarın Fazıl Say tarafından verilecek kapanış konseriyle sona erecek.