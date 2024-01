5 yıl önce biten Suits en çok izlenen dizi oldu: Meghan Markle'ın son oyunculuk deneyimiydi

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor. Markle, 2016 yılında Prens Harry ile görüşmeye başladığı esnada Suits adlı dizide rol alıyordu.

2011 ile 2019 yılları arasından yayınlanan dizi, 2023 yılında dijital platformlarda en çok izlenen dizi oldu. Suits, ABD'de 57,7 milyar dakika izlenmeye ulaştı.

THE OFFICE'IN REKORUNU KIRDI



Medya analiz şirketi Nielsen verilerine, Suits dizisi Steve Carell'in başrolünde yer aldığı The Office'in 2020 yılındaki rekorunu (57,1 milyar dakika) geride bıraktı.

Çocuk programı Bluey ise 42,9 milyar dakika izlenme ile 2. sırada. yer aldı.