5 yıl önce biten Suits en çok izlenen dizi oldu: Meghan Markle'ın son oyunculuk deneyimiydi

Kraliyet hayatına veda ederek ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti gündemden düşmüyor. Markle, Prens Harry ile görüşmeye başladığı esnada Suits adlı dizide rol alıyordu. Suits, geçtiğimiz yılın en çok izlenen dizisi oldu.

5 yıl önce biten Suits en çok izlenen dizi oldu: Meghan Markle'ın son oyunculuk deneyimiydi

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor. Markle, 2016 yılında Prens Harry ile görüşmeye başladığı esnada Suits adlı dizide rol alıyordu.

2011 ile 2019 yılları arasından yayınlanan dizi, 2023 yılında dijital platformlarda en çok izlenen dizi oldu. Suits, ABD'de 57,7 milyar dakika izlenmeye ulaştı.

THE OFFICE'IN REKORUNU KIRDI

Medya analiz şirketi Nielsen verilerine, Suits dizisi Steve Carell'in başrolünde yer aldığı The Office'in 2020 yılındaki rekorunu (57,1 milyar dakika) geride bıraktı.

Çocuk programı Bluey ise 42,9 milyar dakika izlenme ile 2. sırada. yer aldı.

5 yıl önce biten Suits en çok izlenen dizi oldu: Meghan Markle'ın son oyunculuk deneyimiydi - 1

YENİ DİZİ GELEBİLİR

Öte yandan Variety'nin haberine göre, The Suits dünyasını konu alan yeni bir dizi için çalışmalar başladı. Dizinin hangi zaman dilimini konu alacağı veya kimlerin başrolde olacağı bilinmiyor.

Dizisinin yaratıcısı Aaron Korsch, yeni karakterlerle bir dizi çekileceğinin sinyallarini verdi.

MARKLE ETKİSİ

Markle, 2010 ile 2018 yılları arasında dizide Zane karakterine hayat verdi. 2011 ile 2019 yılları arasından yayınlanan dizi, Markle'ın Prens ile birlikteliğinden sonra giderek popülarite kazandı. Markle, 2017 yılında 7. sezonda diziden ayrıldı.

Setlerden uzak kalan Markle'ın dizide rol alıp almayacağı ise merak konusu.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...