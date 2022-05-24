9. Sarıyer Edebiyat Günleri başlıyor. Dokuz gün sürecek etkinlikler boyunca edebiyatseverler Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda buluşacak.



400 yazar, 45 yayınevinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlik birçok şair, gazeteci, akademisyen, müzisyen ve oyuncuyu ağırlayacak. Şiir ve müzik eşliğinde boğaz turlarının yapılacağı programda bu yıl masal çadırı da kurulacak.



ONUR KONUĞU: TÜRKAN ŞORAY

Etkinlikte, Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü Latife Tekin’e verilecek, programın bu yıl ki onur konuğu Türk Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray olacak. 9. Sarıyer Edebiyat Günleri, Ceylan Ertem konseriyle sona erecek.



USTA İSİMLER BİR ARADA



Edebiyat Günleri ünlü oyuncuları bir araya getirecek. Özge Özberk, Sinan Tuzcu, Caner Cindoruk ve Bülent Emrah Parlak, etkinliğin ilk günü olan 28 Mayıs’ta ‘Sahneden Edebiyata’ isimli panele katılacak.



Panelin moderatörlüğünü, yazar Gülşen İşeri yapacak. Akademisyen Canan Dağdeviren ‘Bilim ve Özgürlük’ isimli söyleşiyle programda yer alacak.

29 Mayıs Pazar günü de Özlem Gürses, ‘Medyada Neden Başarısız Oldum’ söyleşisiyle etkinliğe konuk olacak.



Aynı gün Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Cengiz Öksüz ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri İstanbul Şube Başkanı Dr. A. Alper Akçam da ‘Köy Enstitülerinin Aydınlığı ve Edebiyat’ isimli bir panel düzenleyecek.



Etkinlik kapsamında 31 Mayıs Salı günü Ece Üner ‘Tuhaf Zamanlarda Cesurca Konuşmak’, 1 Haziran Çarşamba Nasuh Mahruki ‘Bir Dağcı ve Gezginin Yazarlık Yolculuğu’, 2 Haziran Perşembe Yalvaç Ural ‘Başparmak Çocuklar’, 3 Haziran Cuma Mine Söğüt ‘Kadınlar Ne İster’, 4 Haziran Cumartesi Ali İhsan Varol-Can Kılıç ‘Kelimelerle Sarıyer’, Atilla Dorsay ve Fatoş Güney ‘Yılmaz Güney’i Anmak: Yeniden ve Her Zaman’ söyleşileriyle etkinliğe katılacak.



Atilla Dorsay ve Fatoş Güney’in söyleşisinin ardından Yılmaz Güney’in ‘Arkadaş’ filmi gösterilecek. Beş Haziran Pazar günü düzenlenecek Türkan Şoray ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in ‘Sultan’la Yüz Yüze’ ve Latife Tekin’in ‘Zamansız: Romanda Şiirsel Akım’ etkinliğin son söyleşileri olacak.

