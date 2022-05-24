Haberler 24.05.2022 - 11:06
9. Sarıyer Edebiyat Günleri başlıyor. Dokuz gün sürecek etkinlikler boyunca edebiyatseverler Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda buluşacak.
400 yazar, 45 yayınevinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlik birçok şair, gazeteci, akademisyen, müzisyen ve oyuncuyu ağırlayacak. Şiir ve müzik eşliğinde boğaz turlarının yapılacağı programda bu yıl masal çadırı da kurulacak.
ONUR KONUĞU: TÜRKAN ŞORAY
Etkinlikte, Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü Latife Tekin’e verilecek, programın bu yıl ki onur konuğu Türk Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray olacak. 9. Sarıyer Edebiyat Günleri, Ceylan Ertem konseriyle sona erecek.
USTA İSİMLER BİR ARADA
Edebiyat Günleri ünlü oyuncuları bir araya getirecek. Özge Özberk, Sinan Tuzcu, Caner Cindoruk ve Bülent Emrah Parlak, etkinliğin ilk günü olan 28 Mayıs’ta ‘Sahneden Edebiyata’ isimli panele katılacak.
Panelin moderatörlüğünü, yazar Gülşen İşeri yapacak. Akademisyen Canan Dağdeviren ‘Bilim ve Özgürlük’ isimli söyleşiyle programda yer alacak.
29 Mayıs Pazar günü de Özlem Gürses, ‘Medyada Neden Başarısız Oldum’ söyleşisiyle etkinliğe konuk olacak.
Aynı gün Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Cengiz Öksüz ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri İstanbul Şube Başkanı Dr. A. Alper Akçam da ‘Köy Enstitülerinin Aydınlığı ve Edebiyat’ isimli bir panel düzenleyecek.
Etkinlik kapsamında 31 Mayıs Salı günü Ece Üner ‘Tuhaf Zamanlarda Cesurca Konuşmak’, 1 Haziran Çarşamba Nasuh Mahruki ‘Bir Dağcı ve Gezginin Yazarlık Yolculuğu’, 2 Haziran Perşembe Yalvaç Ural ‘Başparmak Çocuklar’, 3 Haziran Cuma Mine Söğüt ‘Kadınlar Ne İster’, 4 Haziran Cumartesi Ali İhsan Varol-Can Kılıç ‘Kelimelerle Sarıyer’, Atilla Dorsay ve Fatoş Güney ‘Yılmaz Güney’i Anmak: Yeniden ve Her Zaman’ söyleşileriyle etkinliğe katılacak.
Atilla Dorsay ve Fatoş Güney’in söyleşisinin ardından Yılmaz Güney’in ‘Arkadaş’ filmi gösterilecek. Beş Haziran Pazar günü düzenlenecek Türkan Şoray ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in ‘Sultan’la Yüz Yüze’ ve Latife Tekin’in ‘Zamansız: Romanda Şiirsel Akım’ etkinliğin son söyleşileri olacak.
ŞİİR EŞLİĞİNDE BOĞAZ TURU
9. Sarıyer Edebiyat Günleri programı kapsamında Şiir Teknesi; Hüseyin Avni Danyal, Başak Daşman, Kerem Fırtına, Haydar Ergülen, Suat Erdem, Gültekin Emre, Şehr-i Şiir Grubu’nun seslendireceği şiir ve şarkılarla maviliklere açılacak.
Etkinliğe farklı ilçelerden katılacak edebiyatseverler için Kadıköy ve Beşiktaş'tan kalkacak Şiir Hatları, Grup Yol’a Düş ve Burhan Karacan’ın müzik ve şiir dinletisiyle yolculuk yapacak.
BEYAZ MARTI EDEBİYAT ONUR ÖDÜLÜ LATİFE TEKİN’İN
İmza günleri, söyleşiler, şiir teknesi, şiir hatları, sergi ve konserlerle renklenecek etkinliklerde Sarıyer Edebiyat Günleri ile özdeşleşen ‘Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü’ de sahibini bulacak.
2014 yılında verilmeye başlanan ödül, Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Vedat Türkali, Murathan Mungan, İnci Aral ve Ahmet Ümit’in ardından Latife Tekin’in olacak.
Etkinlik kapsamında düzenlenen ‘Fakir Baykurt Öykü Yarışması’nda da ortaokul, lise ve yetişkin kategorisinde dereceye giren katılımcılar ödüllerine kavuşacak.
İMZA GÜNLERİ
Etkinlikte, İnci Aral, Aydın Ilgaz, Nilgün Ilgaz, İpek Çalışlar, Nazım Alpman,Özkan Sağın, Niyazi Kahveci, Özgür Özgülgün, Pelin Batu, Erdal Güney, Yavuz Ekinci, Adnan Özyalçıner, Sinan Meydan, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Haydar Ergülen, Mine Soysal, Sinan Akyüz, İhsan Eliaçık, Başak Sayan, Emrah Ablak, Zeynel Lüle, Ersin Karabulut, Tuna Kiremitçi, Lütfiye Pekcan, Saygı Öztürk, Latife Tekin, Akın Birdal, Kahraman Tazeoğlu, M. Cemal Beşkardeş, Merve Başcumalı, Özge Doğar, Karin Karakaşlı ve birbirinden usta isimler edebiyatseverler için imza günü düzenleyecek.
Boğazda dokuz gün boyunca edebiyat coşkusu yaşanacak etkinlikte, usta isimler de sevilen şarkılarıyla edebiyatseverlerle buluşacak.
Etkinlik kapsamında 29 Mayıs Pazar 19.00’da müzisyen Mehtap Meral konser verecek, müzisyen Ceylan Ertem'in konseriyle son bulacak.