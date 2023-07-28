Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri başkanı belli oldu

ÖMER FARUK SORAK HAKKINDA

1987 yılında TRT’de kameraman olarak görev alan Sorak, 1998 yılında kurduğu Böcek Yapım ile birçok filmde görüntü yönetmenliği ve yönetmenlik yaptı. Reklam filmleri ve klip çekimlerinin ardından; yönetmen koltuğunda oturduğu ilk film, 2000 tarihinde vizyona giren ‘’Vizontele’’ oldu.

3 milyon izleyici sayısına ulaşan ilk Türk filmi olan Vizontele’den sonra 2003 yılında 4 milyon izleyici sayısına ulaşan ilk yerli film olan ‘’G.O.R.A.’’ yı çekti. 2006 yılında ise kadrosunda Jean-Claude Van Damme’ın da yer aldığı eğitim sistemini eleştiren ‘’Sınav’’ filminin yönetmen koltuğunda oturan Sorak, 2009 yılında ‘’Yahşi Batı’’ filminde yönetmenlik yaptı. 2011 yılında ‘’Aşk Tesadüfleri Sever’’ adlı romantik drama filmi ile büyük ilgi gören Sorak, 2015 yılında gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenen “8 Saniye” filmini yönetti. 2020 yılında ‘’Aşk Tesadüfleri Sever 2’’ devam filmine imza attı. Yönetmen son olarak ‘’Bandırma Füze Kulübü’’ ve ‘’Kendi Yolumda’’ filmlerinin yönetmenliğini yaptı.



Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" bölümleri yer alacak.

