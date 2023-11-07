Adem'in hikayesi Peripeteia'ya İtalya'dan ödül

"KENDİM VE ÜLKEM ADINA ÇOK GURUR VERİCİ"



Yönetmen ve senaryo yazarı Merve Gezen, yüzyıllık bir sinema tarihine sahip olan 74. Montecatini Uluslararası Kısa Film Festivali’nde aldığı kurmaca dalında “En İyi Kısa Film” ödülü için, “Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Nino Manfredi gibi İtalyan sinemasının dünyaca ünlü yönetmenlerini ağırlamış bir festivalde filmimle Kurmaca Dalında En İyi Kısa Film ödülünü almak kendim ve ülkem adına çok gurur verici” dedi.



NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun