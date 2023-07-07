"Adresi Olmayan Ev" filminden ilk kareler

Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat'ın başrolleri paylaştığı, yapımcılığın Emre Oskay, George Kyriakos ve "Çöp Adam" dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın üstlendiği "Adresi Olmayan Ev"den ilk kareler yayınlandı.

"Adresi Olmayan Ev" filminden ilk kareler

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdürlüğü ile Avrupa’nın en büyük fonu olan Eurimages’dan yapım desteği kazanan "Adresi Olmayan Ev" filmi için geri sayım başladı.

"Adresi Olmayan Ev" filminden ilk kareler - 1

Türkiye-Yunanistan ortak yapımı filmin yönetmen koltuğunda Hatice Aşkın otururken, yapımcılığını Emre Oskay, ve George Kyriakos üstlendi.

"Adresi Olmayan Ev" filminden ilk kareler - 2

Oyuncu kadrosunda Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Arın Kuşaksızoğlu, Mert Ege Ak, Seren Fosforoğlu, Bedia Ener, Ayşen İnci, Yeliz Bozkurt ve Emel Çölgeçen’in yer aldığı filmin kurgusu Atina’da devam ediyor.

"Adresi Olmayan Ev" adlı distopya filminin tüm post-produksiyonu da Atina’da gerçekleşecek.

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