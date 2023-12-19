Ahmet Hamdi Tanpınar ödülleri sahiplerini buldu

Antalya Kepez Belediyesi’nin 8. Ahmet Hamdi Tanpınar Ulusal Edebiyat Yarışması Ödül Töreni, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın usta bir edebiyatçı olduğunu söyledi. Bir belediyenin neden Ahmet Hamdi Tanpınar’ı çok önemseyerek, onun adına edebiyat yarışması düzenlediğini açıklayan Başkan Tütüncü, “Bunun altında ne hemşehrimiz olması, ne de yetkin aşkın bir edebiyatçı olması vardır. Elbette bu değerler çok önemlidir. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hemşehrimiz olmasıyla iftihar ediyoruz. Antalya Lisesi mezunu olmasıyla çok iftihar ediyoruz. Bir hülya adamı olmaya başladığı yeri Antalya olarak tanımlamasından büyük mutluluk duyuyoruz. Şehrimizle ilgili güzel güzel metinler kaleme almış olması şehrimiz tarihi bakımından önem verilecek bir konudur. Ama biz Ahmet Hamdi Tanpınar’ı geçmişle gelecek arasında köprü kurmaya çalışan önemli bir kahraman olduğu için önemsiyoruz. Ondan Tanpınar’a çok değer veriyoruz” dedi.



“8 YARIŞMA 8 KİTAP”

Ahmet Hamdi Tanpınar Ulusal Edebiyat Yarışması’nda 9 yıllık bir emek olduğunu ancak pandemi sebebiyle ara verilmesinden dolayı bu yıl 8’incisinin düzenlendiğini bildiren Tütüncü, bugüne kadar yarışmaya emek veren herkese teşekkür etti. Her yarışma yolculuğunu anlatan 8 tane kitabın kütüphaneler başta olmak üzere arşivlerde yerini aldığını belirten Tütüncü, “Her yıl farklı temalarla düzenlediğimiz yarışmamızın bu yılki teması da ‘Bilim Kurgu Öykü’ oldu. ‘Bilim Kurgu Öykü’ teması geçmişle gelecek arasında köprü olduğuna işaret eden çok güzel bir unsur olarak karşımıza çıktı" dedi.

Tütüncü’nün konuşmasının ardından 74 eserin değerlendirmesini yapan jüri üyelerine ve yarışmaya emeği geçenlere teşekkür plaketleri, dereceye girenlere de ödülleri takdim edildi. Yarışma tarihinde ilk kez birinci ve ikincilik ödülü 18 yaş altındaki iki lise öğrencisine verildi. Başkan Tütüncü, 8. Ahmet Hamdi Tanpınar Ulusal Edebiyat Yarışması’na katılan eserlerin yer aldığı kitabı törene katılan konuklar için imzaladı.