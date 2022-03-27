Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Haberler 27.03.2022 - 12:13
Her yl Oscar Töreni'nden bir gün önce açıklanan Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri'nin bu yılki 'kazananları' belli oldu. Yılın en kötü filmlerine ve oyuncularına verilen Altın Ahududu'da aynı zamanda bir sahne yapımı olan Diana the Musical'ın film versiyonu ve basketbol temalı devam filmi Space Jam: A New Legacy, öne çıktı.
Oscar'lı oyuncu Jared Leto'nun Ridley Scott imzalı House of Gucci filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Razzie'ye layık görülmesi bu yılın sürprizi olarak dikkat çekti.
İşte 42. Altın Ahududu Ödülleri'nin kazananları:
En Kötü Film
Diana the Musical
En Kötü Yönetmen
Christopher Ashley | Diana the Musical
En Kötü Erkek Oyuncu
LeBron James | Space Jam: A New Legacy
En Kötü Kadın Oyuncu
Jeanna de Waal | Diana the Musical
En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu
Jared Leto | House of Gucci
En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu
Judy Kaye | Diana the Musical
En Kötü Senaryo
Diana the Musical
En Kötü Ekran Çifti
LeBron James & Herhangi bir çizgi karakter | Space James: A New Legacy
En Kötü Devam Filmi / Yeniden Çevrim
Space Jam: A New Legacy
Yılın En Kötü Bruce Willis Performansı
Cosmic Sin
Razzie Redeemer Ödülü (İyi Performans)
Will Smith | King Richard