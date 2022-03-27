Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Yılın en kötü filmlerine ve oyuncularına verilen Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri açıklandı.

Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
Diana the Musical, yılın en kötü filmi seçildi.

Haberler 27.03.2022 - 12:13

İlişkili Haberler

2022 Oscar Ödülleri için adaylar

2022 Oscar Ödülleri için adaylar

Category
Oscar'ın unutulmaz kırmızı halı kıyafetleri

Oscar'ın unutulmaz kırmızı halı kıyafetleri

Category

Her yl Oscar Töreni'nden bir gün önce açıklanan Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri'nin bu yılki 'kazananları' belli oldu. Yılın en kötü filmlerine ve oyuncularına verilen Altın Ahududu'da aynı zamanda bir sahne yapımı olan Diana the Musical'ın film versiyonu ve basketbol temalı devam filmi Space Jam: A New Legacy, öne çıktı. 

Oscar'lı oyuncu Jared Leto'nun Ridley Scott imzalı House of Gucci filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Razzie'ye layık görülmesi bu yılın sürprizi olarak dikkat çekti. 


İşte 42. Altın Ahududu Ödülleri'nin kazananları:

En Kötü Film
Diana the Musical

En Kötü Yönetmen
Christopher Ashley | Diana the Musical

En Kötü Erkek Oyuncu
LeBron James | Space Jam: A New Legacy

En Kötü Kadın Oyuncu
Jeanna de Waal | Diana the Musical

En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu
Jared Leto | House of Gucci

NBA yıldızı LeBron James, Space Jam: A New Legacy'de performansıyla Razzie aldı.
NBA yıldızı LeBron James, Space Jam: A New Legacy'de performansıyla Razzie aldı.

En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu
Judy Kaye | Diana the Musical

En Kötü Senaryo
Diana the Musical

En Kötü Ekran Çifti
LeBron James & Herhangi bir çizgi karakter | Space James: A New Legacy

En Kötü Devam Filmi / Yeniden Çevrim
Space Jam: A New Legacy

Yılın En Kötü Bruce Willis Performansı
Cosmic Sin

Razzie Redeemer Ödülü (İyi Performans)
Will Smith | King Richard

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...