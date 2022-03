Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Her yl Oscar Töreni'nden bir gün önce açıklanan Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri'nin bu yılki 'kazananları' belli oldu. Yılın en kötü filmlerine ve oyuncularına verilen Altın Ahududu'da aynı zamanda bir sahne yapımı olan Diana the Musical'ın film versiyonu ve basketbol temalı devam filmi Space Jam: A New Legacy, öne çıktı.

Oscar'lı oyuncu Jared Leto'nun Ridley Scott imzalı House of Gucci filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Razzie'ye layık görülmesi bu yılın sürprizi olarak dikkat çekti.



İşte 42. Altın Ahududu Ödülleri'nin kazananları:



En Kötü Film

Diana the Musical



En Kötü Yönetmen

Christopher Ashley | Diana the Musical



En Kötü Erkek Oyuncu

LeBron James | Space Jam: A New Legacy



En Kötü Kadın Oyuncu

Jeanna de Waal | Diana the Musical



En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu

Jared Leto | House of Gucci