Altın Safran'ın en iyi belgesel filmi "Kavur" oldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nde En İyi Belgesel Film ödülünü Fırat Özeler'in "Kavur" adlı filmi aldı.
Sedat Benek'in "Madak" filmi Jüri Özel ödülünü, Eren Aybars Arpacık'ın "Etrim'in Altın Kızları" filmi Suha Arın En İyi Belgesel ödülünü almaya hak kazandı.
Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film kategorisinde Deniz Telek'in, “Suyu Bulandıran Kız” eseri jüri özel ödülüne, Milena Trivier'in “Algoritm Of Beauty" eseri En İyi Film ödülüne layık görüldü.
Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film kategorisinde Zafer Sevener ve Sibel Sümer'in "Araya Korana Girmesin" eseri Mansiyon ödülünü, Berna Gençalp'in "Kim Mihri” eseri Jüri Özel ödülünü alırken, En İyi Film ödülünün sahibi "Kavur" isimli eserin sahibi Fırat Özeler oldu.
Safranbolu Temalı Ulusal Belgesel Film Yapım Destek Yarışması kategorisinde Aytekin Aytekin en iyi proje ödülünü Başak Çardak'ın "Safranbolu'nun Altın Çiçeği Safran" isimli eseri aldı.
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