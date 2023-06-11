Altın Safran'ın en iyi belgesel filmi "Kavur" oldu

Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film kategorisinde Zafer Sevener ve Sibel Sümer'in "Araya Korana Girmesin" eseri Mansiyon ödülünü, Berna Gençalp'in "Kim Mihri” eseri Jüri Özel ödülünü alırken, En İyi Film ödülünün sahibi "Kavur" isimli eserin sahibi Fırat Özeler oldu.



Safranbolu Temalı Ulusal Belgesel Film Yapım Destek Yarışması kategorisinde Aytekin Aytekin en iyi proje ödülünü Başak Çardak'ın "Safranbolu'nun Altın Çiçeği Safran" isimli eseri aldı.