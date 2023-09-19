Anadolu'nun Orta Çağ'dan kalma 5 camisi UNESCO listesinde

"YENİ BİR MÜJDE DAHA"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni bir müjde daha. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kültürel varlıklarımızı ilk kez seri olarak kaydettirdik. Gordion’un ardından Anadolu’nun Orta Çağ’dan günümüze uzanan ahşap direkli ve kirişli camileri de Dünya Mirası oldu. Böylece listedeki kültür varlığı sayımızı da 21’e yükselttik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.