Ankara Devlet Tiyatroları 'Binbir Gece Masalları'nın prömiyerini yaptı

Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı 'Binbir Gece Masalları' oyununun ilk gösterimi dün İrfan Şahinbaş Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Christian Grau-Stef'in uyarladığı, çevirmenliğini Doğan Ertener ve Fatoş Urgancı'nın yaptığı ve Funda Mete'nin yönettiği anonim oyuna seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

