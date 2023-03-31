Ankara Müzik Festivali'ne geri sayım

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın 36 yıldır azim ve özenle düzenlediği, başkentin en uzun soluklu etkinliği olan Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin 37'ncisi üç yıllık bir aradan sonra 4-28 Nisan 2023 tarihleri arasında başkentli sanatseverlerle, depremzedeler yararına buluşacak.
37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde, başta Türkiye’nin yetiştirdiği güzide sanatçıların yanı sıra Azerbaycan, İtalya, İspanya, İngiltere, Endonezya, Tayvan, Çekya, ABD, Makedonya, Hırvatistan, Çin gibi 13 ülkeden klasik müzik ve cazın seçkin örneklerini sunacak 355’e yakın sanatçı ve topluluk yer alacak.
Açılış ve kapanış konserleri senfonik orkestralarla yapılacak Festivalde senfonik konser, modern bale, flamenko, oda müziği, koro, caz ve resital kategorilerinde 17 konser ve gösteri ile dört gitar ve bir bale atölye çalışması yer alacak. Artık bir festival geleneği haline gelen açılış ve kapanış konserlerinin senfonik orkestralarca gerçekleştirilmesi, başkent Ankara ve ülkemizin müzikal kapasitesinin yansıtılması, ilk seslendirmeler, genç solistlerimizin desteklenmesi ve uluslararası iş birliği konserlerinde yer alması gibi ilkeler, 37.Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde de sürdürülüyor.
Festivalin afişi ise Sevda– Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen “37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali Afiş Yarışması”nda oybirliği ile birinciliğe layık görülen Kayahan Kaya imzasını taşıyor.