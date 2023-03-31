Ankara Müzik Festivali'ne geri sayım

Açılış ve kapanış konserleri senfonik orkestralarla yapılacak Festivalde senfonik konser, modern bale, flamenko, oda müziği, koro, caz ve resital kategorilerinde 17 konser ve gösteri ile dört gitar ve bir bale atölye çalışması yer alacak. Artık bir festival geleneği haline gelen açılış ve kapanış konserlerinin senfonik orkestralarca gerçekleştirilmesi, başkent Ankara ve ülkemizin müzikal kapasitesinin yansıtılması, ilk seslendirmeler, genç solistlerimizin desteklenmesi ve uluslararası iş birliği konserlerinde yer alması gibi ilkeler, 37.Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde de sürdürülüyor.



Festivalin afişi ise Sevda– Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen “37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali Afiş Yarışması”nda oybirliği ile birinciliğe layık görülen Kayahan Kaya imzasını taşıyor.

