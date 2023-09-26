Ankara'da Latin Amerika UNESCO Dünya Mirası fotoğraf sergisi açıldı

Türkiye'nin, kültürel ve doğal mirasın korunmasına yönelik katkılarını bir adım öteye taşımak üzere 2023-2027 dönemi için UNESCO Dünya Miras Komitesi (WHC) üyeliğine adaylığını açıkladığını belirten Ünlü, "Türkiye'nin, ortak mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için Komitenin rolünü güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.

Ünlü, etkinliği düzenleyen Peru'nun Ankara Büyükelçisi De las Casas ve etkinliğe katılan Latin Amerika ülkelerinin temsilcilerine teşekkür etti.



16 ülkenin ikişer "varlık veya kültürel miras unsurları"nın fotoğraflarından oluşan sergi, 30 Eylül'e kadar gezilebilecek.