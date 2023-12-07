Antalya'nın dev kütüphanesi açılış için gün sayıyor

Antalya Kepez Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılını ve 22 kütüphane projesini Antalya Kütüphanesi ile taçlandırdı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kitapseverlere kapılarını aralayan Antalya Kütüphanesi’nin resmi açılış töreni 9 Aralık Cumartesi saat 12.00’de gerçekleştirilecek.

Antalya Kütüphanesi’nin 1 milyon kitap koleksiyonu ve aynı anda 2 bin 500 kişiye hizmet verebilme kapasitesi bulunuyor. Antalya Kütüphanesi, Akdeniz Üniversitesi’ne yakın bir mesafede, öğrencilerin yoğun olarak ikamet ettiği Gülveren Mahallesi’ne kazandırıldı.

Kütüphane, mahallede 160 gecekondu binasının etkilendiği ve 40 yıla yakın süren mülkiyet sorununun kentsel dönüşüm projesiyle çözüldüğü bölgeye yapıldı. Öğrencilerin ders çalışabileceği şekilde tasarlanan ve 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek olan Antalya Kütüphanesi, dünya küresi şeklindeki mimarisiyle, konferans salonuyla, sergi alanlarıyla, çocuk kütüphanesiyle, tefrişatıyla, üniversiteye yakınlığı ve zengin kitap koleksiyonuyla şehrin kültür ve eğitim hayatına katkı sağlayacak bir yatırım oldu.

