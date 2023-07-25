Anthony Hopkins'in başrolde olduğu "One Life" filminden ilk kareler yayınlandı

Başrollerinde Anthony Hopkins ve Helena Bonham-Carter'ın yer aldığı "One Life" filminden ilk kareler yayınladı. Barbara Winton'ın kitabından uyarlanan film, ilk kez Toronto Film Festivali'nde gösterilecek.

Anthony Hopkins'in başrolde olduğu "One Life" filminden ilk kareler yayınlandı

James Hawes'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve 'in başrolde olduğu "One Life" filmi için geri sayım başladı. II. Dünya Savaşı başlamadan önce 669 çocuğun hayatını kurtaran Nicholas George Winton'ın hayat hikayesini konu alan filmde Hopkins, Winton karakterine hayat veriyor.

Anthony Hopkins'in başrolde olduğu "One Life" filminden ilk kareler yayınlandı - 1 See-Saw Films

See-Saw Films, ilk kez Toronto Festivali'nde gösterilecek olan filmden ilk kareleri paylaştı.

Anthony Hopkins'in başrolde olduğu "One Life" filminden ilk kareler yayınlandı - 2

Helena Bonham-Carter filmde Winton'ın annesi Babi'yi canlandırıyor

Anthony Hopkins'in başrolde olduğu "One Life" filminden ilk kareler yayınlandı - 3

Johnny Flynn filmde Nicholas Winton'un gençliğini canlandırıyor.

Toronto Film Festivali 7-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

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