Anthony Hopkins'in başrolde olduğu "One Life" filminden ilk kareler yayınlandı

James Hawes'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Anthony Hopkins'in başrolde olduğu "One Life" filmi için geri sayım başladı. II. Dünya Savaşı başlamadan önce 669 çocuğun hayatını kurtaran Nicholas George Winton'ın hayat hikayesini konu alan filmde Hopkins, Winton karakterine hayat veriyor.



See-Saw Films See-Saw Films, ilk kez Toronto Film Festivali'nde gösterilecek olan filmden ilk kareleri paylaştı.

Helena Bonham-Carter filmde Winton'ın annesi Babi'yi canlandırıyor Johnny Flynn filmde Nicholas Winton'un gençliğini canlandırıyor. Toronto Film Festivali 7-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.