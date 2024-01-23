Anthony Hopkins'ten Hannibal Lecter yorumu: Okuduğum en iyi rollerden biri

Oscar ödüllü oyuncu Anthony Hopkins yakın zamanda Kuzuların Sessizliği filminde geçirdiği günleri ve senaryoyu menajerinden ilk aldığı zamanı anlattı.

Başlangıçta Hopkins, adından dolayı filmin bir çocuk hikayesi olduğunu düşündüğünü söyledi.



Aktarılana göre oyuncu o dönem oynadığı tiyatronun soyunma odasında senaryoyu okumaya başladı ve menajerine bunun bir teklif olup olmadığını sordu.



Öyle değilse okumaya devam etmek istemediğini söyledi, çünkü bu şimdiye kadar okuduğu "en iyi rollerden" biriydi.

"LECTER'I ANLAYABİLİYORDUM"



Hopkins daha sonra yönetmen Jonathan Demme'in kendisini bu rol için istediğini öğrendi. Ünlü oyuncu, Demme ile yediği bir akşam yemeğinde yönetmene neden kendisini seçtiğini sordu.



Hopkins karaktere kendini ilk andan itibaren yakın hissettiğini belirterek, “Konuştuk ama bu rolü nasıl oynayacağımı biliyordum. Bu tarz rollere dair bir içgüdüm var. Lecter'i anlayabiliyordum. Adamın yalnızlığını, karanlıkta izole olmuş sesini, merdivenlerin tepesinde gerçekte orada olmayan adamın gizemini anlayabiliyordum.” ifadelerini kullandı.