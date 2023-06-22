Aras Aydın, Nicole Kidman'lı "Nine Perfect Strangers" kadrosunda

Nicole Kidman'ın başrolde olduğu "Nine Perfect Strangers" dizisi geri dönüyor. İkinci sezon onayını alan dizinin kadrosuna Aras Aydın da dahil oldu.

Aras Aydın, Nicole Kidman'lı "Nine Perfect Strangers" kadrosunda

Yapımcılığını David E. Kelley'nin üstlendiği, senaryosunu John Henry Butterworth ve Samantha Strauss'un kaleme aldığı "Nine Perfect Strangers", 2. sezon onayını aldı.

'ın hem başrole hem de yapımcılığa döneceği açıklandı.

ARAS AYDIN DA KADRODA

Variety'nin haberine göre; ikinci sezonda Liv Ullmann, Dolly De Leon, Maisie Richardson Sellers gibi isimlerin yanı sıra Türk oyuncu Aras Aydın da kadroda olacak.

Daha önce "Kiraz Mevsimi", "Kaçış", "İnsanlar İkiye Ayrılır" gibi yapımlarda rol alan Aras Aydın, son olarak "Aldatmak" dizisinde boy göstermişti.

Aras Aydın, Nicole Kidman'lı "Nine Perfect Strangers" kadrosunda - 1

Liane Moriarty'nin kitabına dayanan ve ilk sezonda, 9 yabancının bir arınma kapında yaşadıklarını konu eden "Nine Perfect Strangers" dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlacağı henüz açıklanmadı.

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