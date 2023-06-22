Aras Aydın, Nicole Kidman'lı "Nine Perfect Strangers" kadrosunda

Yapımcılığını David E. Kelley'nin üstlendiği, senaryosunu John Henry Butterworth ve Samantha Strauss'un kaleme aldığı "Nine Perfect Strangers", 2. sezon onayını aldı.



Nicole Kidman'ın hem başrole hem de yapımcılığa döneceği açıklandı.



ARAS AYDIN DA KADRODA

Variety'nin haberine göre; ikinci sezonda Liv Ullmann, Dolly De Leon, Maisie Richardson Sellers gibi isimlerin yanı sıra Türk oyuncu Aras Aydın da kadroda olacak.



Daha önce "Kiraz Mevsimi", "Kaçış", "İnsanlar İkiye Ayrılır" gibi yapımlarda rol alan Aras Aydın, son olarak "Aldatmak" dizisinde boy göstermişti.

