Argylle: Gizli Casus filmi üçlemeye dönüşebilir

Henry Cavill'in başrolde olduğu film, dünyayı dolaşan casus Argylle'ın ABD, Londra ve diğer egzotik yerlerdeki maceralarını konu ediyor.
2 ŞUBAT'TA VİZYONA GİRECEK
Oyuncu kadrosunda ise Dua Lipa, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Ariana DeBose ve Samuel L. Jackson yer aldığı film, 2 Şubat 2024'te vizyona girecek.
Dua Lipa'nın ilk kez oyunculuk performansı sergilediği filmin yönetmen koltuğunda Matthew Vaughn oturuyor. Total Film'e konuşan Vaughn, "Argylle: Gizli Casus" filminin seriye dönüşebileceğini açıkladı.
"İKİ FİLM DAHA YAPILABİLİR"
Vaughn, Elly'ye odaklanan "Argylle: Gizli Casus" filminin vizyona girmesinin ardından Cavill'in canlandırdığı casus karakterin arka planını araştıran iki film daha yapılmasının planlandığını açıkladı.
Ünlü yönetmen "Birinci kitap şu konu hakkındadır: Argylle nasıl casus oldu? Bir sonraki film bu olacak. Ve sonra Argylle 2... Hepsini paylaşmak istemiyorum ama genç Argylle var ve bu Henry oluyor. Çünkü Henry de düzgün bir Argylle filmi yapma fikrini seviyor" dedi.
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