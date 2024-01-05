Argylle: Gizli Casus filmi üçlemeye dönüşebilir

"İKİ FİLM DAHA YAPILABİLİR"

Vaughn, Elly'ye odaklanan "Argylle: Gizli Casus" filminin vizyona girmesinin ardından Cavill'in canlandırdığı casus karakterin arka planını araştıran iki film daha yapılmasının planlandığını açıkladı.

Ünlü yönetmen "Birinci kitap şu konu hakkındadır: Argylle nasıl casus oldu? Bir sonraki film bu olacak. Ve sonra Argylle 2... Hepsini paylaşmak istemiyorum ama genç Argylle var ve bu Henry oluyor. Çünkü Henry de düzgün bir Argylle filmi yapma fikrini seviyor" dedi.