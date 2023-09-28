Argylle: Gizli Casus filminin fragmanı yayınlandı
Oyuncu kadrosunda Henry Cavill, John Cena, Ariana DeBose, Dua Lipa, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Sofia Boutella ve Samuel L. Jackson'ın yer aldığı casusluk gerilimi "Argylle: Gizli Casus"un fragmanı çıktı. Filmde, kediye alerjisi olan casus Aiden'ın eşlik ettiği Elly, kitabındaki kurgusal dünya ile gerçek dünya arasındaki çizgi bulanıklaşmaya başladıkça katillerden bir adım önde olmak için dünyanın bir ucundan diğerine koşturur.
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