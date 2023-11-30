Aşık Veysel Şişli'de anılacak

Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Aşık Veysel adına yapılacak konser yarın Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de gerçekleştirilecek.



Başak İkiz'in hazırlayıp sunacağı programda, Aşık Veysel’in ölümsüz eserlerini Hüseyin Turan ile Nilüfer Sarıtaş seslendirecek. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2023 yılı, Aşık Veysel Anma ve Kutlama Yıl Dönümü ilan edilmişti.

