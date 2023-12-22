Aşık Veysel vefatının 50. yılında Viyana'da anıldı

Viyana Yunus Emre Enstitüsü konferans salonunda düzenlenen programa, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Aşık Veysel'in torunu Nazender Süzer Gökçe'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



Etkinlikte torun Gökçe, Aşık Veysel’in yaşam hikayesine ilişkin sunum yaptı.



Gökçe, Aşık Veysel'in çocukluk yıllarından itibaren müzikle buluşma sürecine değinerek, sanatçının 7 yaşında çiçek hastalığı nedeniyle gözlerini kaybettiği zorlu dönemde, babasının hediye ettiği sazla müziğe adım atışını anlattı.



Ahmet Kutsi Tecer'in etkisiyle tanınan Aşık Veysel'in, "Cumhuriyet Destanı" şiiri ile geniş kitlelere ulaştığına dikkati çeken Gökçe, Aşık Veysel'in evlilikleri, çocukları ve dostluklarına dair anılarını paylaşarak, sanatçının özel yaşamına ışık tuttu.

Etkinlikte, torun Gökçe’nin yanı sıra sanatçının memleketlisi Kadim Ülker de Aşık Veysel'e yönelik hatıralarını paylaştı.



Yerel sanatçı Mansur Bildik'in sanatçının eserlerini seslendirdiği etkinlikte, Aşık Veysel’in fotoğraflarından oluşan sergi de davetlilerin ilgisine sunuldu.