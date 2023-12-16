Aşk Mevsimi filminin afişi yayınlandı: Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu başrolde

Yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı "Aşk Mevsimi" filminin afişi yayınlandı. Yıllara yayılan bir aşk hilayesini anlatan romantik film, 9 Şubat 2024’te vizyona girecek.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığını filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi isimler yer alıyor.