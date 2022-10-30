İlişkili Haberler Avatar yeniden gösterimiyle 30 milyon dolar daha kazandı (ABD gişe rakamları)

2009 yılında vizyona giren ve ‘dünyanın en çok hasılat yapan filmi’ unvanına sahip olan Avatar, uzun süredir beklenen devam filmiyle beyazperdeye geri dönüyor. James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Avatar'ın devam filmi Avatar: Suyun Yolu'nun süresi belli oldu.

3 SAATTEN FAZLA SÜRECEK

16 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak olan filmin süresinin 3 saat 10 dakika civarında olduğu açıklandı.

Marvel’ın Avengers: Endgame filmi 3 saat 2 dakika uzunluğa sahipti. Cameron’ın diğer hasılat rekoru filmi Titanik ise 3 saat 14 dakika idi. İlk Avatar filminin süresi 2 saat 41 dakikaydı.

İLK FİLM YİNE ZİRVEDE

James Cameron'un Oscar ödüllü filmi Avatar (2009) 4K HDR olarak 23 Eylül'de yeniden vizyona girmişti. Film, 10 milyon doları ABD'den olmak üzere dünya çapında 30,5 milyon dolar hasılat yaptı. Film böylece dünya çapında 2,85 milyar dolarla tüm zamanların en büyük filmi olarak liderliğini korudu.

13 SENE BEKLEDİ



Dünya çapında büyük bir fenomen haline gelen Avatar’ın devam filmleriyle ilgili sürekli söylentiler çıksa da ertelenen çekimler ve değişen senaryo nedeniyle filmin izleyiciyle buluşması tam 13 sene sürdü. Bu gecikme ile ilgili konuşan filmin yönetmeni James Cameron, Avatar 2 senaryosunun önceden yazıldığını ve çöpe atıldığını söyledi.

“Diğer senaryo yazarlarıyla Avatar 2 için bir araya geldiğimizde, ilk filmi neyin bu kadar iyi yaptığını bilmeden ikincisini yapamayız dedim” diyen Cameron 13 senelik boşluğu, senaryonun iyi olmamasına bağladı.