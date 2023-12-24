Aylan Bebek filmine Fransa'dan En İyi Film ödülü

Filme ait gelirlerin tamamının mağdur Aylan Bebek ve benzeri mağdurlara verileceğini, imkân olursa Filistin'de yaşanan insanlık dramını da çekmek istediğini belirten Talat Atilla, bu konuda; "Bu ödülü kendilerini dünyanın efendisi zanneden devletlerin, masumiyet kalelerine çarpma talebimize adıyoruz. İnsanı yaşatmadan, devletler yaşamaz talebimize adıyoruz. Bu filmde; Yunan oyunculardan; ABD'lilere; AK Parti'den CHP yetkililerine kadar geniş bir yapıyla Türkiye ve tüm dünyaya bir kardeşlik mesajı vermeye çalıştık. Gökte uçan kuştan, Van Gölü'ndeki çakıl taşına; Edirne'deki Meriç Köprüsü'nden, Kars'taki Harrani Türbesi'ne kadar her şey bizim ve bu topraklara aittir. Filmimize büyük moral desteği veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Batuhan Mumcu olmak üzere, adeta Türkiye'nin fahri turizm elçisi gibi çalışan yönetmenimiz Ömer Sarıkaya'ya, Wilma Elles, George Edde, Bahattin Öztürk, Ali Sabri Belaid ve festivalin genel koordinatörü Elena Saubanova olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Aylan Bebek'in yönetmeni Ömer Sarıkaya ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Aylan Bebek ile En İyi Film Ödülü'nü almakla gurur duyduk. Dünyanın en seçkin filmleri, ABD'den, İtalya'ya; Fransa'dan; İsveç'e kadar oluşturulan büyük sinema jürisinin oylarının yanında, filmi izleyen halk jürisinin de oylarıyla seçildi. Daha yeni başlıyoruz. Bu ödüller, şayet devlet desteği de olursa çok daha büyük filmler çekileceğinin de kanıtıdır. Açlıktan ölmek üzere olan İrlanda'yı gönderdiği gemilerle ölmekten kurtaran Osmanlı İmparatorluğu'nun konu edileceği kıtlık filmini de şayet devlet desteği olursa gazeteci kardeşim Talat Atilla ile birlikte çekmek istiyoruz."



Filmde Alman Wilma Elles, ABD'li Mike Mitcell, Hande Fırat, İranlı Ali Sabri Belaid, Yunan Hripsime Sargsan, Kadir Süleyman, Aydan Çakır, Mansur Özdoğan, Dursun Hazerov, Gonca Yeşil, Eymen Kaya, Mahmut Özdoğan ve Mustafa Ayhan rol aldı. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun