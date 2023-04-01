"Bale Gala-Minkus Gecesi" Süreyya Operası'nda sahnelendi

Etkinlikte Paquita'dan "Pas de Deux", La Bayadere'den "Grand Vals", "Pas de Deux", "Saray Dansı", "Altın İdol'ün Dansı", "Hint Dansı (Indus)", "Pas d'Action", "Gölgelerin Krallığı" ve Don Kişot'tan "Grand Pas de Deux" bölümleri sahnelendi.