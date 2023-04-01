"Bale Gala-Minkus Gecesi" Süreyya Operası'nda sahnelendi

Dünyaca ünlü "Bale Gala-Minkus Gecesi" Kadıköy'de sahnelendi.

"Bale Gala-Minkus Gecesi" Süreyya Operası'nda sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde "Bale Gala-Minkus Gecesi"nde sanatseverlerle buluştu.  İDOB, klasik bale repertuvarında önemli yere sahip Ludwig Minkus'un müzikleriyle hareket bulan bale eserlerinin, artistik açıdan zor ve güzel bölümlerinden oluşan bir seçkiyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

"Bale Gala-Minkus Gecesi" Süreyya Operası'nda sahnelendi - 1

Etkinlikte Paquita'dan "Pas de Deux", La Bayadere'den "Grand Vals", "Pas de Deux", "Saray Dansı", "Altın İdol'ün Dansı", "Hint Dansı (Indus)", "Pas d'Action", "Gölgelerin Krallığı" ve Don Kişot'tan "Grand Pas de Deux" bölümleri sahnelendi.

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